Суп со скумбрией – рецепт первого блюда, которое захочется готовить постоянно

Рыбные супы можно есть тем, кто придерживается поста, ну и, конечно, тем, кто любит такого рода первые блюда.

Как сделать максимально быстрый суп с килькой в томате, мы писали. Теперь скумбрия, но не консервированная, а замороженная.

Рыбный суп с помидорами / Фото: Depositphotos

Реклама

Для особенного вкуса к супу можно добавить немного соевого соуса и оливок.

Это редакционный рецепт, и мы предлагаем не обжаривать лук с морковью, а сразу же бросать в воду.

Суп со скумбрией

Суп со скумбрией / Фото: Depositphotos

Реклама

Ингредиенты:

вода – 1,5-2 л;

скумбрия – 1 шт.;

картофель – 4-6 шт.;

морковь, лук – по 1 шт.;

соевый соус – 1-2 ст. л.;

масло растительное – 3-4 ст. л.;

оливки черные и зеленые – 150-200 г;

смесь перцев, укроп.

Попробуйте греческий суп фасоладу, он постный и готовится с фасолью.

Как приготовить:

Реклама