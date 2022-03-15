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Суп со скумбрией – рецепт первого блюда, которое захочется готовить постоянно

Ирина Маслова
15 марта, 17:15
Морковь и лук можно обжарить, а можно сразу же бросать в воду. Суп подается с гренками и чесноком

Рыбные супы можно есть тем, кто придерживается поста, ну и, конечно, тем, кто любит такого рода первые блюда.

Как сделать максимально быстрый суп с килькой в томате, мы писали. Теперь скумбрия, но не консервированная, а замороженная.

Рыбный суп с помидорами / Фото: Depositphotos

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Для особенного вкуса к супу можно добавить немного соевого соуса и оливок.

Это редакционный рецепт, и мы предлагаем не обжаривать лук с морковью, а сразу же бросать в воду.

Суп со скумбрией

Суп со скумбрией / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • вода – 1,5-2 л;
  • скумбрия – 1 шт.;
  • картофель – 4-6 шт.;
  • морковь, лук – по 1 шт.;
  • соевый соус – 1-2 ст. л.;
  • масло растительное – 3-4 ст. л.;
  • оливки черные и зеленые – 150-200 г;
  • смесь перцев, укроп.

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Как приготовить:

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  1. Размороженную скумбрию вымыть, нарезать на порции.
  2. Картофель, лук и морковь нарезать и бросить в кипящую подсоленную воду. Варить до полуготовности.
  3. Положить скумбрию, добавить соевый соус и оливки. Добавить растительное масло.
  4. Довести до вкуса специями, солью и перцем. Подавать с гренками с чесноком.