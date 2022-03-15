Суп со скумбрией – рецепт первого блюда, которое захочется готовить постоянно

Рыбные супы можно есть тем, кто придерживается поста, ну и, конечно, тем, кто любит такого рода первые блюда.
Как сделать максимально быстрый суп с килькой в томате, мы писали. Теперь скумбрия, но не консервированная, а замороженная.
Рыбный суп с помидорами / Фото: Depositphotos
Для особенного вкуса к супу можно добавить немного соевого соуса и оливок.
Это редакционный рецепт, и мы предлагаем не обжаривать лук с морковью, а сразу же бросать в воду.
Суп со скумбрией
Суп со скумбрией / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- вода – 1,5-2 л;
- скумбрия – 1 шт.;
- картофель – 4-6 шт.;
- морковь, лук – по 1 шт.;
- соевый соус – 1-2 ст. л.;
- масло растительное – 3-4 ст. л.;
- оливки черные и зеленые – 150-200 г;
- смесь перцев, укроп.
Попробуйте греческий суп фасоладу, он постный и готовится с фасолью.
Как приготовить:
- Размороженную скумбрию вымыть, нарезать на порции.
- Картофель, лук и морковь нарезать и бросить в кипящую подсоленную воду. Варить до полуготовности.
- Положить скумбрию, добавить соевый соус и оливки. Добавить растительное масло.
- Довести до вкуса специями, солью и перцем. Подавать с гренками с чесноком.