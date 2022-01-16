Рецепт суперлимонного пирога – тесто замешивается на оливковом масле

Если испанский "Сантьяго" – это максимально насыщенный миндальный вкус, то этот, с берегов Средиземноморья, поразит цитрусовым ароматом.

Он замешивается на оливковом масле. Стоит ли писать о том, что получается он максимально влажным и будет быстро таять во рту?

Суперлимонный пирог / Фото: www.bonappetit.com

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Как сообщают на сайте Вonappetit.com, вместе с лимонами можно использовать сок и цедру апельсина.

Суперлимонный пирог

Ингредиенты (чашка – 200 г):

1½ чашки оливкового масла плюс для формы;

3 большие яйца;

250 г сахара плюс 50 г для посыпки;

1¼ чашки молока;

2 ч. л. экстракт ванили или ванильного сахара;

цедра и сок 2-х лимонов плюс цедра для подачи;

250 г муки;

1 ч. л. соли;

по 0,5 ч. л. разрыхлителя, соды;

сахарная пудра для подачи.

Если любите насыщенный яблочный вкус – здесь найдете рецепт очень сочного пирога.

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Как приготовить: