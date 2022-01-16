Рецепт суперлимонного пирога – тесто замешивается на оливковом масле

Если испанский "Сантьяго" – это максимально насыщенный миндальный вкус, то этот, с берегов Средиземноморья, поразит цитрусовым ароматом.
Он замешивается на оливковом масле. Стоит ли писать о том, что получается он максимально влажным и будет быстро таять во рту?
Суперлимонный пирог / Фото: www.bonappetit.com
Как сообщают на сайте Вonappetit.com, вместе с лимонами можно использовать сок и цедру апельсина.
Суперлимонный пирог
Ингредиенты (чашка – 200 г):
- 1½ чашки оливкового масла плюс для формы;
- 3 большие яйца;
- 250 г сахара плюс 50 г для посыпки;
- 1¼ чашки молока;
- 2 ч. л. экстракт ванили или ванильного сахара;
- цедра и сок 2-х лимонов плюс цедра для подачи;
- 250 г муки;
- 1 ч. л. соли;
- по 0,5 ч. л. разрыхлителя, соды;
- сахарная пудра для подачи.
Если любите насыщенный яблочный вкус – здесь найдете рецепт очень сочного пирога.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Слегка смажьте оливковым маслом форму. Застелите пергаментной бумагой и смажьте пергамент маслом.
- Взбейте яйца, 1½ стакана масла и 250 г сахара в средней миске до получения однородной массы. Добавьте молоко, ваниль, цедру и сок 2 лимонов и перемешайте.
- Соедините муку, соль, разрыхлитель и соду. Сделайте углубление в центре и постепенно влейте яичную смесь.
- Взбивайте круговыми движениями до однородности теста. Перелейте тесто в форму. Посыпьте сахаром по вкусу.
- Выпекайте пирог, пока верх не станет золотисто-коричневым, около 50 минут. Когда пирог будет готов, дайте ему остыть в форме.
- Перед подачей посыпьте сахарной пудрой и украсьте лимонной цедры.