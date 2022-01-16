Рецепт суперлимонного пирога – тісто замішується на оливковій олії

Якщо іспанський "Сантьяго" – це максимально насичений мигдальний смак, то цей, з берегів Середземномор'я, вразить цитрусовим ароматом.
Він замішується на оливковій олії. Чи варто писати, що він максимально вологий і швидко танутиме в роті?
Суперлимонний пиріг / Фото: www.bonappetit.com
Як повідомляють на сайті Вonappetit.com, разом з лимонами можна використовувати сік та цедру апельсина.
Суперлимонний пиріг
Інгредієнти (чашка – 200 г):
- 1½ чашки оливкової олії плюс для форми;
- 3 великі яйця;
- 250 г цукру плюс 50 г для посипання;
- 1¼ чашки молока;
- 2 ч. л. екстракт ванілі або ванільного цукру;
- цедра та сік 2-х лимонів плюс цедра для подачі;
- 250 г борошна;
- 1 ч. л. солі;
- по 0,5 ч. л. розпушувача, соди;
- цукрова пудра для подачі.
Якщо любите насичений яблучний смак – тут знайдете рецепт дуже соковитого пирога.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Злегка змастіть оливковою олією форму. Застеліть пергаментним папером і змастіть пергамент олією.
- Збийте яйця, 1½ склянки олії та 250 г цукру до отримання однорідної маси. Додайте молоко, ваніль, цедру та сік 2 лимонів і перемішайте.
- Змішайте борошно, сіль, розпушувач та соду. Зробіть заглиблення у центрі й поступово влийте яєчну суміш.
- Перемішуйте до однорідності тіста. Перелийте тісто у форму. Посипте цукром за смаком.
- Випікайте пиріг, доки верх стане золотаво-коричневим, близько 50 хвилин. Коли пиріг буде готовий, дайте йому охолонути у формі.
- Перед подачею посипте цукровою пудрою та прикрасьте лимонною цедрою.