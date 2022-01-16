Рецепт суперлимонного пирога – тісто замішується на оливковій олії

Якщо іспанський "Сантьяго" – це максимально насичений мигдальний смак, то цей, з берегів Середземномор'я, вразить цитрусовим ароматом.

Він замішується на оливковій олії. Чи варто писати, що він максимально вологий і швидко танутиме в роті?

Суперлимонний пиріг / Фото: www.bonappetit.com

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Як повідомляють на сайті Вonappetit.com, разом з лимонами можна використовувати сік та цедру апельсина.

Суперлимонний пиріг

Інгредієнти (чашка – 200 г):

1½ чашки оливкової олії плюс для форми;

3 великі яйця;

250 г цукру плюс 50 г для посипання;

1¼ чашки молока;

2 ч. л. екстракт ванілі або ванільного цукру;

цедра та сік 2-х лимонів плюс цедра для подачі;

250 г борошна;

1 ч. л. солі;

по 0,5 ч. л. розпушувача, соди;

цукрова пудра для подачі.

Якщо любите насичений яблучний смак – тут знайдете рецепт дуже соковитого пирога.

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Як приготувати: