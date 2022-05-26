Светло-зеленое печенье к чаю – для рецепта нужна свежая мята

Эта выпечка для тех, кто любит в печенье присутствие допингредиентов – понятного и любимого для всех шоколада или ароматной мяты, как в нашем случае.

Кроме аромата, мята должна быть сладкой. Хорошо вымойте ее перед тем, как измельчить в блендере с остальными ингредиентами.

Рецепт ароматного мятного печенья / Фото: instagram.com/malinamaria2

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Муку перед замешиванием нужно просеять.

На странице malinamaria2 советуют внимательно следить за процессом выпекания печенья. Если оно пробудет в духовке дольше 10 минут, может потемнеть.

Мятное печенье

Мятное печенье

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Ингредиенты:

50 г сладкой мяты;

по 100 г сахара, сливочного масла;

яйцо;

200 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя.

Как приготовить:

Мяту и сахар соединить в блендере. Добавить масло комнатной температуры и яйцо. Снова взбить блендером. Муку просеять с разрыхлителем и частями ввести в зеленую массу. Замесить тесто лопаткой, а потом руками. Оно будет мягким. Сформировать мокрыми руками шарики и выложить на застеленный противень. Вилкой, смоченной в воде, расплющить печенье. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 10-13 минут.

Королева Елизавета ІІ, как рассказывают, обожает белоснежное песочное печенье. Его очень просто приготовить на наших кухнях.