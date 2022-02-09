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Сырники с оливками – рецепт самого неожиданного сочетания для любимого завтрака

Ирина Маслова
9 февраля, 07:03
Это когда любишь и сырники, и оливки одинаково сильно. Еще понадобится 100 граммов адыгейского сыра. После того, как сырники обжарятся, их нужно подержать под крышкой несколько минут

Как мы успели понять, рецептов соленых сырников существует десятки. Если пока не попробовали их с вялеными томатами и сливочным сыром, обязательно сделайте это.

Для этих, с оливками, нужен адыгейский сыр. Он плотный и поможет творогу держать форму.

Сырники с оливками / Фото: instagram.com/narisovano/

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Оливки нужно натереть мелко, если будет слишком много сока – отжать его.

Традиционно фудблогер narisovano рекомендует хорошо разогреть сковороду перед тем, как на нее попадут сырники.

Сырники с адыгейским сыром и оливками

Сырники с оливками / Фото: instagram.com/narisovano/

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Ингредиенты на шесть штук:⠀

  • 200 г творога;
  • желток;
  • 100 г адыгейского сыра;
  • по 0,5 ч. л. соли, специй, трав;
  • 7 оливок без косточек;
  • 20 г муки + мука на формовку.

Еще один рецепт интересных сырников – с рикоттой и шпинатом – найдете здесь.

Как приготовить:

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  1. Творог растереть с яйцом. Натереть или поломать сыр и смешать с творогом.⠀
  2. Добавить соль, специи и травы. Натереть оливки и добавить к творогу, перемешать. Всыпать муку и перемешать.
  3. На рабочую поверхность насыпать муку и сформировать сырники.
  4. Жарить сырники на растительном масле до румяной корочки с двух сторон.
  5. Накрыть крышкой, выключить огонь и дать сырникам дойти несколько минут.