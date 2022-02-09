Сырники с оливками – рецепт самого неожиданного сочетания для любимого завтрака

Как мы успели понять, рецептов соленых сырников существует десятки. Если пока не попробовали их с вялеными томатами и сливочным сыром, обязательно сделайте это.

Для этих, с оливками, нужен адыгейский сыр. Он плотный и поможет творогу держать форму.

Сырники с оливками / Фото: instagram.com/narisovano/

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Оливки нужно натереть мелко, если будет слишком много сока – отжать его.

Традиционно фудблогер narisovano рекомендует хорошо разогреть сковороду перед тем, как на нее попадут сырники.

Сырники с адыгейским сыром и оливками

Сырники с оливками / Фото: instagram.com/narisovano/

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Ингредиенты на шесть штук:⠀

200 г творога;

желток;

100 г адыгейского сыра;

по 0,5 ч. л. соли, специй, трав;

7 оливок без косточек;

20 г муки + мука на формовку.

Еще один рецепт интересных сырников – с рикоттой и шпинатом – найдете здесь.

Как приготовить:

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