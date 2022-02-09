Сырники с оливками – рецепт самого неожиданного сочетания для любимого завтрака

Как мы успели понять, рецептов соленых сырников существует десятки. Если пока не попробовали их с вялеными томатами и сливочным сыром, обязательно сделайте это.
Для этих, с оливками, нужен адыгейский сыр. Он плотный и поможет творогу держать форму.
Сырники с оливками / Фото: instagram.com/narisovano/
Оливки нужно натереть мелко, если будет слишком много сока – отжать его.
Традиционно фудблогер narisovano рекомендует хорошо разогреть сковороду перед тем, как на нее попадут сырники.
Сырники с адыгейским сыром и оливками
Сырники с оливками / Фото: instagram.com/narisovano/
Ингредиенты на шесть штук:⠀
- 200 г творога;
- желток;
- 100 г адыгейского сыра;
- по 0,5 ч. л. соли, специй, трав;
- 7 оливок без косточек;
- 20 г муки + мука на формовку.
Еще один рецепт интересных сырников – с рикоттой и шпинатом – найдете здесь.
Как приготовить:
- Творог растереть с яйцом. Натереть или поломать сыр и смешать с творогом.⠀
- Добавить соль, специи и травы. Натереть оливки и добавить к творогу, перемешать. Всыпать муку и перемешать.
- На рабочую поверхность насыпать муку и сформировать сырники.
- Жарить сырники на растительном масле до румяной корочки с двух сторон.
- Накрыть крышкой, выключить огонь и дать сырникам дойти несколько минут.