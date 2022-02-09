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Сирники з оливками – рецепт найнесподіванішого поєднання для улюбленого сніданку

Ірина Маслова
9 лютого, 07:03
Це коли любиш і сирники, і оливки однаково сильно. Ще знадобиться 100 грамів адигейського сиру. Після того, як сирники обсмажаться, їх треба потримати під кришкою кілька хвилин

Як ми встигли зрозуміти, рецептів солоних сирників існує десятки. Якщо поки не спробували їх з в'яленими томатами та вершковим сиром, обов'язково зробіть це.

Для цих, з оливками, потрібен адигейський сир. Він щільний та допоможе сиру тримати форму.

Сирники з оливками / Фото: instagram.com/narisovano/

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Оливки потрібно натерти дрібно, якщо буде забагато соку – віджати його.

Традиційно фудблогерка narisovano рекомендує добре розігріти сковороду перед тим, як на неї потраплять сирники.

Сирники з адигейським сиром та оливками

Сирники з оливками / Фото: instagram.com/narisovano/

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Інгредієнти на шість штук: ⠀

  • 200 г сиру;
  • жовток;
  • 100 г адигейського сиру;
  • по 0,5 ч. л. солі, спецій, трав;
  • 7 оливок без кісточок;
  • 20 г борошна + борошно на формування.

Ще один рецепт цікавих сирників – з рикотою та шпинатом – знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. Сир розтерти з яйцем. Натерти або поламати сир і змішати із сиром.
  2. Додати сіль, спеції та трави. Натерти оливки і додати до сиру, перемішати. Всипати борошно і перемішати.
  3. На робочу поверхню насипати борошно та сформувати сирники.
  4. Смажити сирники на олії до рум'яної скоринки з обох боків.
  5. Накрити кришкою, вимкнути вогонь та дати сирникам дійти кілька хвилин.