Сырники со сливочным сыром и вялеными томатами – оригинальный рецепт к завтраку

Сырники с вялеными томатами / Фото: instagram.com/narisovano/
Во-первых, в их составе нет ни сахара, ни даже меда – это если вы следите за фигурой. Кстати, подобные сырники можно приготовить с авокадо.
Во-вторых, немного сливочного сыра сделают свое дело – сырники получатся невероятно нежными с тонким пикантным вкусом вяленых помидоров.
Автор этих сырников, фудблогер narisovano, уверяет – такое сочетание вас приятно удивит.
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Сырники со сливочным сыром и вялеными томатами
Сырники со сливочным сыром и вялеными томатами / Фото: instagram.com/narisovano/
Ингредиенты:
- 200 г творога;
- 60 г сливочного сыра;
- яичный белок;
- 3-4 вяленых томата;
- соль и специи – по вкусу;
- 40 г муки + мука на формовку.
Рецепт сырников с какао, если любите их сладкими, найдете здесь.
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Как приготовить:
- Творог растереть с сыром, добавить белок и специи.
- Вяленые томаты порезать и добавить к творогу, перемешать. Всыпать муку и перемешать.
- На рабочую поверхность насыпать муку и сформировать сырники.
- Жарить до румяной корочки на растительном масле на хорошо прогретой сковороде.