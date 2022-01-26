Сырники со сливочным сыром и вялеными томатами – оригинальный рецепт к завтраку

Во-первых, в их составе нет ни сахара, ни даже меда – это если вы следите за фигурой. Кстати, подобные сырники можно приготовить с авокадо.

Во-вторых, немного сливочного сыра сделают свое дело – сырники получатся невероятно нежными с тонким пикантным вкусом вяленых помидоров.

Сырники с вялеными томатами / Фото: instagram.com/narisovano/

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Автор этих сырников, фудблогер narisovano, уверяет – такое сочетание вас приятно удивит.

Сырники со сливочным сыром и вялеными томатами

Сырники со сливочным сыром и вялеными томатами / Фото: instagram.com/narisovano/

Ингредиенты:

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200 г творога;

60 г сливочного сыра;

яичный белок;

3-4 вяленых томата;

соль и специи – по вкусу;

40 г муки + мука на формовку.

Рецепт сырников с какао, если любите их сладкими, найдете здесь.

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Как приготовить: