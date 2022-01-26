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Сырники со сливочным сыром и вялеными томатами – оригинальный рецепт к завтраку

Ирина Маслова
26 января, 07:02
Сливочный сыр хорошо растирается с творогом, к этой массе добавляются нарезанные вяленые помидоры. Автор рецепта уверяет, что такое сочетание вкуса будет оценено по достоинству

Во-первых, в их составе нет ни сахара, ни даже меда – это если вы следите за фигурой. Кстати, подобные сырники можно приготовить с авокадо.

Во-вторых, немного сливочного сыра сделают свое дело – сырники получатся невероятно нежными с тонким пикантным вкусом вяленых помидоров.

Сырники с вялеными томатами / Фото: instagram.com/narisovano/

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Автор этих сырников, фудблогер narisovano, уверяет – такое сочетание вас приятно удивит.

Сырники со сливочным сыром и вялеными томатами

Сырники со сливочным сыром и вялеными томатами / Фото: instagram.com/narisovano/

Ингредиенты:

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  • 200 г творога;
  • 60 г сливочного сыра;
  • яичный белок;
  • 3-4 вяленых томата;
  • соль и специи – по вкусу;
  • 40 г муки + мука на формовку.

Рецепт сырников с какао, если любите их сладкими, найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Творог растереть с сыром, добавить белок и специи.
  2. Вяленые томаты порезать и добавить к творогу, перемешать. Всыпать муку и перемешать.
  3. На рабочую поверхность насыпать муку и сформировать сырники.
  4. Жарить до румяной корочки на растительном масле на хорошо прогретой сковороде.