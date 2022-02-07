Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Сырники, запеченные в сметане – рецепт красивого завтрака

Ирина Маслова
7 февраля, 07:02
Сырники обжариваются до полуготовности, потом попадают в сметанный соус и запекаются 20-25 минут. Потом этот соус, если останется, можно использовать для подачи любой выпечки

Сырники – широкое поле для экспериментов. Многие используют сезонные фрукты, хурму, чтобы усилить и разнообразить их вкус.

Для этих сырников дополнительные ингредиенты не нужны. Здесь главный козырь – это ванильно-сметанный соус, в котором они запекаются.

Сырники, запеченные в сметане / Фото: instagram.com/lidaieda/

Реклама

Рецепт со страницы фудблогера lidaieda.

Сырники, запеченные в сметане

Сырники, запеченные в сметане / Фото: instagram.com/lidaieda/

Ингредиенты:

Реклама
  • 600 г творога⁣⁣;⠀
  • 2 маленьких яйца или 1 большое;⁣⁣⠀
  • 3 ст. л. манки;⁣⁣⠀
  • 2 ст. л. муки⁣⁣;⠀
  • 1,5 ст. л. сахара;⁣⁣⠀
  • ванилин. ⁣⁣⠀

Для соуса:⁣⁣⠀

  • 500 г сметаны;⁣⁣⠀
  • 1 яйцо;⁣⁣⠀
  • 1 ст. л. сахара⁣⁣;⠀
  • ванилин.

Обязательно попробуйте приготовить сырники с рикоттой и шпинатом, рецепт ищите здесь. ⁣⁣⠀
⁣⁣⠀
Как приготовить:

  1. Для сырников творог размять вилкой, добавить яйцо и перемешать. Добавить все сухие ингредиенты и перемешать до однородности.⁣⁣⠀
  2. Сформировать сырники примерно по 70 г каждый, слегка обвалять в муке.⁣⁣ Обжарить на сковороде до золотистой корочки, до готовности не доводить.⁣⁣⠀
  3. Для соуса смешать все ингредиенты.⁣⁣⠀
  4. В форму вылить соус, сверху выложить сырники и запекать 20-25 минут при 160 градусах.