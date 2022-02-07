Сырники, запеченные в сметане – рецепт красивого завтрака

Сырники – широкое поле для экспериментов. Многие используют сезонные фрукты, хурму, чтобы усилить и разнообразить их вкус.

Для этих сырников дополнительные ингредиенты не нужны. Здесь главный козырь – это ванильно-сметанный соус, в котором они запекаются.

Сырники, запеченные в сметане / Фото: instagram.com/lidaieda/

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Рецепт со страницы фудблогера lidaieda.

Сырники, запеченные в сметане

Сырники, запеченные в сметане / Фото: instagram.com/lidaieda/

Ингредиенты:

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600 г творога⁣⁣;⠀

2 маленьких яйца или 1 большое;⁣⁣⠀

3 ст. л. манки;⁣⁣⠀

2 ст. л. муки⁣⁣;⠀

1,5 ст. л. сахара;⁣⁣⠀

ванилин. ⁣⁣⠀

Для соуса:⁣⁣⠀

500 г сметаны;⁣⁣⠀

1 яйцо;⁣⁣⠀

1 ст. л. сахара⁣⁣;⠀

ванилин.

Обязательно попробуйте приготовить сырники с рикоттой и шпинатом, рецепт ищите здесь. ⁣⁣⠀

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Как приготовить: