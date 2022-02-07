Сирники, запечені у сметані – рецепт красивого сніданку

Сирники – широке поле експериментів. Багато хто використовують сезонні фрукти, хурму, щоби посилити та урізноманітнити їхній смак.

Для цих сирників додаткові інгредієнти не потрібні. Тут головний козир – це ванільно-сметаний соус, у якому вони запікаються.

Сирники, запечені у сметані / Фото: instagram.com/lidaieda/

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Рецепт зі сторінки фудблогерки lidaieda.

Сирники, запечені у сметані

Сирники, запечені у сметані / Фото: instagram.com/lidaieda/

Інгредієнти:

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600 г сиру⁣⁣;⠀

2 маленькі яйця або 1 велике;⁣⁣⠀

3 ст. л. манки;⁣⁣⠀

2 ст. л. борошна⁣⁣;⠀

1,5 ст. л. цукру;⁣⁣⠀

ванілін. ⁣⁣⠀

Для соусу:⁣⁣⠀

500 г сметани; ⁣⁣⠀

1 яйце;⁣⁣⠀

1 ст. л. цукру⁣⁣;⠀

ванілін.

Обов'язково спробуйте приготувати сирники з рикотою та шпинатом, рецепт шукайте тут. ⁣⁣⠀

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Як приготувати: