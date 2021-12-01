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Сырные рулеты ко дню рождения – рецепты эффектной закуски

Ирина Маслова
1 декабря, 13:14
Сыр не попадает внутрь, он используется в тесте для рулета. Идеальными начинками для них являются курица или куриный фарш с грибами

Нельзя сказать, что приготовить любые рулеты, – это быстро. Но чего стоит их красота и аппетитность.

Так что удивить гостей на день рождения и вкусно накормить можно не только куриными рулетами, но и сырными. Сыр не попадает внутрь, он – основа самого рулета.

Сырные рулеты на день рождения / Фото: instagram.com/ppros_to

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Для рулета от irinaf0108 нужен куриный фарш, если есть желание, то можно сделать его и с индюшиным.

Грибы в сырный рулет по рецепту фудблогера vkusno_galina_yurik можно брать свои любимые.

Сырный рулет с грибами и курицей

Сырный рулет с грибами и курицей / Фото: instagram.com/vkusno_galina_yurik/

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Ингредиенты:

  • Сыр твердый – 250 г
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Яйцо – 2 шт.

Для начинки:

  • Фарш куриный – 300 г
  • Лук
  • Грибы
  • Зелень
  • Специи

Как приготовить:

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  1. К тертому сыру добавить 2 яйца и сметану, хорошо перемешать. Выложить сырную массу на пергамент и отправить в духовку на 10-15 минут при 200 градусах.
  2. В фарш добавить специи и измельченный лук, обжарить со специями. Добавить измельченную зелень.
  3. Грибы измельчить, обжарить 5-10 минут, чтобы испарилась жидкость.
  4. Достать из духовки сырную заготовку, дать остыть и выложить первым слоем фарш. Немного завернуть рулет и выложить вторым слоем грибы.
  5. Свернуть рулет, обернуть пергаментом и выпекать при температуре 180-200 градусов 30 минут.

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Сырный рулет с куриным фаршем

Сырный рулет с куриным фаршем / Фото: instagram.com/irinaf0108

Для основы:

  • Сыр – 200 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Специи, соль, перец – по вкусу

Для начинки:

  • Куриный фарш – 300 г
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Растительное масло
  • Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

  1. В фарш добавить чеснок и специи, хорошо перемешать. Сыр натереть на крупной терке, смешать вилкой с яйцами, добавить сметану и специи.
  2. Противень застелить пергаментом, вылить сырную массу, разровнять . Поставить в духовку на 15 минут при 200 градусах.
  3. Достать основу из духовки, выложить и распределить по всей поверхности фарш. Свернуть плотно рулет, завернуть в фольгу.
  4. Запекать в духовке до готовности фарша 25-30 минут.