Сырные рулеты ко дню рождения – рецепты эффектной закуски

Нельзя сказать, что приготовить любые рулеты, – это быстро. Но чего стоит их красота и аппетитность.

Так что удивить гостей на день рождения и вкусно накормить можно не только куриными рулетами, но и сырными. Сыр не попадает внутрь, он – основа самого рулета.

Сырные рулеты на день рождения / Фото: instagram.com/ppros_to

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Для рулета от irinaf0108 нужен куриный фарш, если есть желание, то можно сделать его и с индюшиным.

Грибы в сырный рулет по рецепту фудблогера vkusno_galina_yurik можно брать свои любимые.

Сырный рулет с грибами и курицей

Сырный рулет с грибами и курицей / Фото: instagram.com/vkusno_galina_yurik/

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Ингредиенты:

Сыр твердый – 250 г

Сметана – 2 ст. л.

Яйцо – 2 шт.

Для начинки:

Фарш куриный – 300 г

Лук

Грибы

Зелень

Специи

Как приготовить:

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К тертому сыру добавить 2 яйца и сметану, хорошо перемешать. Выложить сырную массу на пергамент и отправить в духовку на 10-15 минут при 200 градусах. В фарш добавить специи и измельченный лук, обжарить со специями. Добавить измельченную зелень. Грибы измельчить, обжарить 5-10 минут, чтобы испарилась жидкость. Достать из духовки сырную заготовку, дать остыть и выложить первым слоем фарш. Немного завернуть рулет и выложить вторым слоем грибы. Свернуть рулет, обернуть пергаментом и выпекать при температуре 180-200 градусов 30 минут.

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Сырный рулет с куриным фаршем

Сырный рулет с куриным фаршем / Фото: instagram.com/irinaf0108

Для основы:

Сыр – 200 г

Яйца – 2 шт.

Сметана – 2 ст. л.

Специи, соль, перец – по вкусу

Для начинки:

Куриный фарш – 300 г

Чеснок – 1 зуб.

Растительное масло

Соль, перец – по вкусу

Как приготовить: