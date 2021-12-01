Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Сирні рулети на день народження – рецепти ефектної закуски

Ірина Маслова
1 грудня, 13:14
Сир не потрапляє всередину, він використовується в тісті для рулету. Ідеальними начинками для них є курка або курячий фарш з грибами

Не можна сказати, що приготувати будь-які рулети, – це швидко. Але чого варта їхня краса та апетитність.

Тож здивувати гостей на день народження та смачно нагодувати можна не тільки курячими рулетами, а й сирними. Сир не потрапляє всередину, він – основа рулету.

Сирні рулети на день народження / Фото: instagram.com/ppros_to

Реклама

Для рулету від irinaf0108 потрібний курячий фарш, якщо є бажання, то можна зробити його і з індичим.

Гриби в сирний рулет за рецептом фудблогерки vkusno_galina_yurik можна брати свої улюблені.

Сирний рулет з грибами та куркою

Сирний рулет з грибами та куркою / Фото: instagram.com/vkusno_galina_yurik/

Реклама

Інгредієнти:

  • Сир твердий – 250 г
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Яйце – 2 шт.

Для начинки:

  • Фарш курячий – 300 г
  • Цибуля
  • Гриби
  • Зелень
  • Спеції

Як приготувати:

Реклама
  1. До тертого сиру додати 2 яйця і сметану, добре перемішати. Викласти сирну масу на пергамент і відправити в духовку на 10-15 хвилин за 200 градусів.
  2. У фарш додати спеції та подрібнену цибулю, обсмажити зі спеціями. Додати подрібнену зелень.
  3. Гриби подрібнити, обсмажити 5-10 хвилин, щоб випарувалася рідина.
  4. Дістати з духовки сирну заготівлю, дати охолонути і викласти першим шаром фарш. Трохи загорнути рулет і викласти другим шаром гриби.
  5. Згорнути рулет, обернути пергаментом та випікати за температури 180-200 градусів 30 хвилин.

Читайте також:

Сирний рулет з курячим фаршем

Сирний рулет з курячим фаршем / Фото: instagram.com/irinaf0108

Для основи:

  • Сир – 200 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Спеції, сіль, перець – за смаком

Для начинки:

  • Курячий фарш – 300 г
  • Часник – 1 зуб.
  • Олія
  • Сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

  1. У фарш додати часник та спеції, добре перемішати. Сир натерти на великій тертці, змішати виделкою з яйцями, додати сметану та спеції.
  2. Деко застелити пергаментом, вилити сирну масу, розрівняти. Поставити в духовку на 15 хвилин за 200 градусів.
  3. Дістати основу з духовки, викласти та розподілити по всій поверхні фарш. Скрутити щільно рулет, загорнути у фольгу.
  4. Запікати в духовці до готовності фаршу 25-30 хвилин.