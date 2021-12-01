Сирні рулети на день народження – рецепти ефектної закуски

Не можна сказати, що приготувати будь-які рулети, – це швидко. Але чого варта їхня краса та апетитність.

Тож здивувати гостей на день народження та смачно нагодувати можна не тільки курячими рулетами, а й сирними. Сир не потрапляє всередину, він – основа рулету.

Сирні рулети на день народження / Фото: instagram.com/ppros_to

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Для рулету від irinaf0108 потрібний курячий фарш, якщо є бажання, то можна зробити його і з індичим.

Гриби в сирний рулет за рецептом фудблогерки vkusno_galina_yurik можна брати свої улюблені.

Сирний рулет з грибами та куркою

Сирний рулет з грибами та куркою / Фото: instagram.com/vkusno_galina_yurik/

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Інгредієнти:

Сир твердий – 250 г

Сметана – 2 ст. л.

Яйце – 2 шт.

Для начинки:

Фарш курячий – 300 г

Цибуля

Гриби

Зелень

Спеції

Як приготувати:

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До тертого сиру додати 2 яйця і сметану, добре перемішати. Викласти сирну масу на пергамент і відправити в духовку на 10-15 хвилин за 200 градусів. У фарш додати спеції та подрібнену цибулю, обсмажити зі спеціями. Додати подрібнену зелень. Гриби подрібнити, обсмажити 5-10 хвилин, щоб випарувалася рідина. Дістати з духовки сирну заготівлю, дати охолонути і викласти першим шаром фарш. Трохи загорнути рулет і викласти другим шаром гриби. Згорнути рулет, обернути пергаментом та випікати за температури 180-200 градусів 30 хвилин.

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Сирний рулет з курячим фаршем

Сирний рулет з курячим фаршем / Фото: instagram.com/irinaf0108

Для основи:

Сир – 200 г

Яйця – 2 шт.

Сметана – 2 ст. л.

Спеції, сіль, перець – за смаком

Для начинки:

Курячий фарш – 300 г

Часник – 1 зуб.

Олія

Сіль, перець – за смаком

Як приготувати: