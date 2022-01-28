Сытный салат с пекинской капустой – нужны вареное мясо, кукуруза и свежий огурец

Когда, как не зимой на полную использовать сочную, хрустящую пекинскую капусту? Салаты с ней всегда получаются классными, будь то суперполезные овощные или сытные с отварным мясом.

Для этого салата подойдет курица или говядина. Заправить его предлагают майонезом, но, есть большая вероятность, он будет неплох со сметаной и горчицей.

Салат из пекинской капусты / Фото: Depositphotos

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Салат из пекинской капусты с отварным мясом

Салат из пекинской капусты с отварным мясом / Фото: instagram.com/martakoshka

Ингредиенты:

600 г капусты;

2 шт. свежий огурец;

1 банка консервированной кукурузы;

300 г вареного мяса;

3 зуб. чеснока;

4 ст. л. соевого соуса;

соль, перец, зелень (кинза), майонез – по вкусу.

Из пекинской капусты получаются отличные стейки. Как их сделать – смотрите здесь.

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Как приготовить:

Овощи и мясо нарезать соломкой и соединить. Добавить измельченные кинзу и чеснок. Заправить майонезом и перемешать. Довести до вкуса солью, перцем и соевым соусом.

Здесь смотрите процесс приготовления этого отличного салата.