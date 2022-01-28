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Сытный салат с пекинской капустой – нужны вареное мясо, кукуруза и свежий огурец

Ирина Маслова
28 января, 19:40
Какое это будет мясо – исключительно дело вкуса каждого. Заправляется салат майонезом и несколькими столовыми ложками соевого соуса

Когда, как не зимой на полную использовать сочную, хрустящую пекинскую капусту? Салаты с ней всегда получаются классными, будь то суперполезные овощные или сытные с отварным мясом.

Для этого салата подойдет курица или говядина. Заправить его предлагают майонезом, но, есть большая вероятность, он будет неплох со сметаной и горчицей.

Салат из пекинской капусты / Фото: Depositphotos

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Салат из пекинской капусты с отварным мясом

Салат из пекинской капусты с отварным мясом / Фото: instagram.com/martakoshka

Ингредиенты:

  • 600 г капусты;
  • 2 шт. свежий огурец;
  • 1 банка консервированной кукурузы;
  • 300 г вареного мяса;
  • 3 зуб. чеснока;
  • 4 ст. л. соевого соуса;
  • соль, перец, зелень (кинза), майонез – по вкусу.

Из пекинской капусты получаются отличные стейки. Как их сделать – смотрите здесь.

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Как приготовить:

  1. Овощи и мясо нарезать соломкой и соединить. Добавить измельченные кинзу и чеснок.
  2. Заправить майонезом и перемешать. Довести до вкуса солью, перцем и соевым соусом.

Здесь смотрите процесс приготовления этого отличного салата.

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