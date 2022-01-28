Ситний салат з пекінською капустою – потрібні варене м'ясо, кукурудза та свіжий огірок

Коли, як не взимку на повну використовувати соковиту, хрустку пекінську капусту? Салати з нею завжди виходять класними, чи то суперкорисні овочеві або ситні з відвареним м'ясом.

Для цього салату підійде курка або яловичина. Заправити його пропонують майонезом, однак, є велика ймовірність, він буде непоганий зі сметаною та гірчицею.

Салат із пекінської капусти / Фото: Depositphotos

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Салат з пекінської капусти з відвареним м'ясом

Салат з пекінської капусти з відвареним м'ясом / Фото: instagram.com/martakoshka

Інгредієнти:

600 г капусти;

2 шт. свіжий огірок;

1 бляшанка консервованої кукурудзи;

300 г вареного м'яса;

3 зуб. часнику;

4 ст. л. соєвого соусу;

сіль, перець, зелень (кінза), майонез – за смаком.

З пекінської капусти виходять чудові стейки. Як їх зробити – дивіться тут.

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Як приготувати:

Овочі та м'ясо нарізати соломкою та з'єднати. Додати подрібнені кінзу та часник. Заправити майонезом та перемішати. Довести до смаку сіллю, перцем та соєвим соусом.

Тут дивіться процес приготування цього чудового салату.