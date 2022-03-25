Сытный завтрак за 5 минут – готовится в сковороде из овсянки и яиц

Давно известно, что овсянка – не только каша, причем с самыми разными дополнительными ингредиентами.
Это еще и пудинги с морковью – да с чем угодно. Здесь интересное решение. Овсянка долгого приготовления обжаривается на антипригарной сковороде. Понятно, что без масла.
Рецепт завтрака за 5 минут / Фото: www.hobbyfarms.com
Потом вбиваются яйца и распределяются по овсянке. Готовить этот завтрак нужно на среднем огне.
Рецепт нашли на канале Люблю Поесть.
Завтрак из овсянки и яиц
Завтрак из овсянки и яиц / Фото: Люблю Поесть
Ингредиенты на две порции:
- 50-70 г овсянки долгой варки;
- 4 яйца, соль, перец.
Здесь узнаете, как сделать яблочный кекс. Для него нужна овсянка и всего одно яйцо.
Как приготовить:
- Овсянку высыпать в антипригарную сковороду. Дать подрумяниться три-четыре минуты на среднем огне. Готовьте, помешивая.
- Как только хлопья стали приятно пахнуть, вбить яйца. Посолить и поперчить по вкусу. С помощью лопатки равномерно распределить.
- Накрыть крышкой и готовить две-три минуты, пока на блине не исчезнут все жидкие участки.
Убедиться наглядно, что это действительно очень быстрый завтрак, можно в видео ниже.