Ситний сніданок за 5 хвилин – готується в сковороді з вівсянки та яєць

Давно відомо, що вівсянка – не тільки каша, причому з різними додатковими інгредієнтами.

Це ще й пудинги з морквою – та з чим завгодно. Тут доволі цікаве рішення. Вівсянка тривалого приготування обсмажується на антипригарній сковороді. Зрозуміло, що без олії.

Рецепт сніданку за 5 хвилин / Фото: www.hobbyfarms.com

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Потім вбиваються яйця та розподіляються по вівсянці. Готувати цей сніданок потрібно на середньому вогні.

Рецепт знайшли на каналі Люблю Поїсти.

Сніданок з вівсянки та яєць

Сніданок з вівсянки та яєць / Фото: Люблю Поесть

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Інгредієнти на дві порції:

50-70 г вівсянки тривалого варіння;

4 яйця, сіль, перець.

Тут дізнаєтесь, як зробити яблучний кекс. Для нього потрібна вівсянка і лише одне яйце.

Як приготувати:

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Вівсянку висипати в антипригарну сковороду. Дати підрум'янитися три-чотири хвилини на середньому вогні. Готуйте, помішуючи. Щойно пластівці стали приємно пахнути, вбити яйця. Посолити і поперчити за смаком. За допомогою лопатки рівномірно розподілити. Накрити кришкою і готувати дві-три хвилини, доки на млинці не зникнутть усі рідкі ділянки.

Переконатись наочно, що це справді дуже швидкий сніданок, можна у відео нижче.