Ситний сніданок за 5 хвилин – готується в сковороді з вівсянки та яєць

Давно відомо, що вівсянка – не тільки каша, причому з різними додатковими інгредієнтами.
Це ще й пудинги з морквою – та з чим завгодно. Тут доволі цікаве рішення. Вівсянка тривалого приготування обсмажується на антипригарній сковороді. Зрозуміло, що без олії.
Рецепт сніданку за 5 хвилин / Фото: www.hobbyfarms.com
Потім вбиваються яйця та розподіляються по вівсянці. Готувати цей сніданок потрібно на середньому вогні.
Рецепт знайшли на каналі Люблю Поїсти.
Сніданок з вівсянки та яєць
Сніданок з вівсянки та яєць / Фото: Люблю Поесть
Інгредієнти на дві порції:
- 50-70 г вівсянки тривалого варіння;
- 4 яйця, сіль, перець.
Тут дізнаєтесь, як зробити яблучний кекс. Для нього потрібна вівсянка і лише одне яйце.
Як приготувати:
- Вівсянку висипати в антипригарну сковороду. Дати підрум'янитися три-чотири хвилини на середньому вогні. Готуйте, помішуючи.
- Щойно пластівці стали приємно пахнути, вбити яйця. Посолити і поперчити за смаком. За допомогою лопатки рівномірно розподілити.
- Накрити кришкою і готувати дві-три хвилини, доки на млинці не зникнутть усі рідкі ділянки.
Переконатись наочно, що це справді дуже швидкий сніданок, можна у відео нижче.