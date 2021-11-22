Те самые трубочки со сгущенкой – рецепты 1985 года и современный

Для этой выпечки, как и для "Мишек-шишек", существовало специальное оборудование. Сначала их выпекали над газом, держа форму в руках, немного позже появились электрические вафельницы.

Но главное – это быстро скрутить горячие вафли в трубочки и при этом стараться не обжечься, что было практические невозможно.

Трубочки со сгущенкой / Фото: instagram.com/sweet_foto_rnd/

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Кто и когда впервые придумал из вафель делать трубочки и заполнять вареной сгущенкой – никто не ответит. Это были чистой воды эксперименты хозяек, чтобы обеспечить семью праздничным и эффектным десертом. Во всяком случае, по меркам советского времени.

В осовремененном рецепте от sweet_foto_rnd вместо сливочного масла – маргарин.

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Вафли по рецепту 1985 года

Все ингредиенты смешивались, а для начинки варилась сгущенка. Если в доме было сливочное масло и грецкие орехи, то и они попадали внутрь трубочек.

Итак, больше 30 лет назад в составе были: два стакана муки, стакан сахара, четыре яйца и 300 граммов маргарина.

Рецепт был на вафельнице. Очевидно, чтобы не забыть.

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Советская вафельница / Фото: twitter.com/pamyat_v_kadrah

Трубочки со сгущенкой

Ингредиенты для трубочек:

Сахар – 150 г

Яйца – 4 шт.

Мука – 140 г

Сливочное масло – 150 г

Щепотка ванилина

Для начинки:

Вареная сгущенка – 1 банка

Сливочное масло – 180 г

Как приготовить: