Ті самі трубочки зі згущеним молоком – рецепти 1985 року і сучасний

Для цієї випічки, як і для "Ведмедиків-шишок", існувало спеціяльне обладнання. Спочатку їх випікали над газом, тримаючи форму в руках, трохи згодом з'явилися електричні вафельниці.
Але головне – це швидко скрутити гарячі вафлі в трубочки і при цьому намагатися не обпектися, що було практично неможливо.
Трубочки зі згущеним молоком / Фото: instagram.com/sweet_foto_rnd/
Хто і коли вперше придумав з вафель робити трубочки і заповнювати вареним згущеним молоком – ніхто не відповість. Це були чистої води експерименти господинь, щоб забезпечити сім'ю святковим та ефектним десертом. Принаймні за мірками радянського часу.
В осучасненому рецепті від sweet_foto_rnd замість вершкового масла – маргарин.
Вафлі за рецептом 1985 року
Усі інгредієнти змішувалися, а для начинки варилося згущене молоко. Якщо було вершкове масло та волоські горіхи, то й вони потрапляли всередину трубочок.
Отже, більше 30 років тому у складі були: дві склянки борошна, склянка цукру, чотири яйця та 300 грамів маргарину.
Рецепт був на вафельниці. Вочевидь, щоб не забути.
Трубочки зі згущеним молоком
Інгредієнти для трубочок:
- Цукор – 150 г
- Яйця – 4 шт.
- Борошно – 140 г
- Вершкове масло – 150 г
- Щіпка ваніліну
Для начинки:
- Варене згущене молоко – 1 бляшанка
- Вершкове масло – 180 г
Як приготувати:
- Яйця з цукром змішати і об'єднати за допомогою вінчика. Влити розтоплене вершкове масл.
- Частинами ввести просіяне борошно. Додати ванілін та перемішати.
- Випікати, згідно з інструкцією вафельниці.
- Гарячими скрутити вафлі в трубочки і дати охолонути.
- Для начинки трохи збити розм'якшене вершкове масло. Частинами ввести варене згущене молоко кімнатної температури, продовжуючи збивати.
- Наповнити трубочки кремом та прибрати в холодильник.