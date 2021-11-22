Ті самі трубочки зі згущеним молоком – рецепти 1985 року і сучасний

Для цієї випічки, як і для "Ведмедиків-шишок", існувало спеціяльне обладнання. Спочатку їх випікали над газом, тримаючи форму в руках, трохи згодом з'явилися електричні вафельниці.

Але головне – це швидко скрутити гарячі вафлі в трубочки і при цьому намагатися не обпектися, що було практично неможливо.

Трубочки зі згущеним молоком / Фото: instagram.com/sweet_foto_rnd/

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Хто і коли вперше придумав з вафель робити трубочки і заповнювати вареним згущеним молоком – ніхто не відповість. Це були чистої води експерименти господинь, щоб забезпечити сім'ю святковим та ефектним десертом. Принаймні за мірками радянського часу.

В осучасненому рецепті від sweet_foto_rnd замість вершкового масла – маргарин.

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Вафлі за рецептом 1985 року

Усі інгредієнти змішувалися, а для начинки варилося згущене молоко. Якщо було вершкове масло та волоські горіхи, то й вони потрапляли всередину трубочок.

Отже, більше 30 років тому у складі були: дві склянки борошна, склянка цукру, чотири яйця та 300 грамів маргарину.

Рецепт був на вафельниці. Вочевидь, щоб не забути.

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Радянська вафельниця / Фото: twitter.com/pamyat_v_kadrah

Трубочки зі згущеним молоком

Інгредієнти для трубочок:

Цукор – 150 г

Яйця – 4 шт.

Борошно – 140 г

Вершкове масло – 150 г

Щіпка ваніліну

Для начинки:

Варене згущене молоко – 1 бляшанка

Вершкове масло – 180 г

Як приготувати: