Те самые заварные колечки с творогом – простой рецепт выпечки детства

Слоеные творожные рогалики – чисто домашняя выпечка. "Заварное кольцо", или творожные колечки, как называли их в народе, можно было купить в магазине.

Есть их было не очень удобно, крем так и норовил выпасть или просочиться в отверстие заварной основы. Так что удобнее не разрезать колечки вдоль и скреплять нежным творожным кремом, а все-таки их начинить.

Заварные колечки с творогом / Фото: instagram.com/tortomaster

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К крему стоит попробовать добавить ягодное или фруктовое пюре, измельченные орехи, чтобы разнообразить вкус.

Рецепт был опробован редакцией.

Творожные колечки

Творожные колечки

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Ингредиенты:

по 125 г воды, молока;

100 г сливочного масла 82,5%;

150 г муки;

4-5 шт. яиц;

10 г сахара;

щепотка соли.

Крем:

250 г творога;

170-200 мл сливок 33%;

ванилин, сахарная пудра;

соль щепотка.

Как приготовить:

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В сотейнике соединить воду и молоко. Добавить сливочное масло, сахар и щепотку соли. Нагреть почти до кипения до полного растворения сливочного масла. Помешивая, добавить муку частями. Заварить тесто в течение 2-3 минут. Переложить в отдельную емкость. Дать слегка остыть и постепенно добавить яйца. Должна получится довольно густая масса. Отсадить кольца на застеленный противень. Посыпать сахарной пудрой. Выпекать при 190 градусах 25-30 минут. Для крема перетереть творог. Влить сливки и добавить сахарную пудру, щепотку соли и ванильный сахар. Взбить миксером на высокой скорости 2 минуты. Начинить кольца кремом. При подаче украсить сахарной пудрой.

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