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Слоеные творожные рогалики – рецепт выпечки со вкусом детства

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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29 мая, 11:22
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Обычно это была выпечка выходного дня. После замеса тугого теста, соберите его в комок и подержите под пленкой в холодильнике около 40 минут
Творожные рогалики - вкус детства
Творожные рогалики - вкус детства / Фото: Depositphotos

По популярности эта выпечка выходного дня из прошлого могла соревноваться разве что с овсяным печеньем.

Замесить тесто для творожных рогаликов очень просто, сливочное масло, как и творог должны быть комнатной температуры. Яйца для этого рецепта не понадобятся.

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На канале kitchenice – Быстро Вкусно Просто говорят, что тесто вымешивать долго не нужно. До тех пор, пока оно соберется в комок.

Творожные рогалики из детства

Творожные рогалики из детства
Творожные рогалики из детства

Ингредиенты:

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  • 200 г творога;
  • 70 г теплого сливочного масла;
  • 40 г сахара;
  • 120-130 г муки;
  • 0,5 ч. л. соды + лимонный сок;
  • щепотка соли.

Как приготовить:

  1. Творог соединить с теплым сливочным маслом, солью, тщательно перетереть.
  2. Соду загасить соком лимона, добавить в творогу.
  3. Частями добавить просеянную муку и замесить руками плотное тесто.
  4. Завернуть в пленку, оставить в холодильнике на 30-40 минут.
  5. Раскатать тесто на припыленной мукой поверхности до 2-3 мм. Равномерно посыпать сахаром и нарезать на треугольники. Сформировать рулетики. По желанию обмакнуть в сахар.
  6. Выпекать на застеленном противне 20-25 минут при 180 градусах.

Подробней об этих творожных рулетиках смотрите в ролике от автора рецепта.

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Ранее мы писали о еще одной выпечке из детства с творогом – рижской ватрушке.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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