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Теплый и сытный – рецепт льежского салата, который может заменить обед

Ирина Маслова
20 февраля, 19:35
Другое имя этого салата – бельгийский картофельный. Еще нужны бекон и стручковая фасоль. Заправляется винегретом и украшается яйцом пашот или вареным яйцом

Обычно картофельные салаты ассоциируются у нас с кухней США, там такие салаты любят.

А недавно мы открыли для себя японский картофельный, в нем читается влияние оливье.

Льежский салат / Фото: www.mygutfeeling.eu

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Льежский или бельгийский салат действительно может заменить обед или ужин. Вареный картофель и стручковая фасоль попадают в сковороду к обжаренному бекону и напитаются его вкусом и запахом.

Подавать льежский нужно сразу же.

Рецепт с сайта Mygutfeeling.eu.

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Льежский салат

Льежский салат / Фото: www.mygutfeeling.eu

Ингредиенты:

  • 450 г картофеля;
  • 150 г стручковой фасоли;
  • 2 яйца , сваренных вкрутую, очищенных;
  • щепотка соли;
  • 100 г нарезанного кубиками бекона;
  • 2 ст. л. зеленого лука, нарезанного (только зеленые части).

Для винегрета:

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  • 3 ст. л. оливкового масла;
  • по 1 ст. л. белого винного уксуса, дижонской горчицы;
  • укроп, соль, перец.

Здесь найдете рецепт салата Сальвадора Дали, художник придумал его сам.

Как приготовить:

  1. Картофель отварить в мундирах, фасоль отварить.
  2. Для винегрета взбить все ингредиенты до однородности. Отрегулировать вкус специями.
  3. Нарезанный бекон обжарить на среднем огне до хрустящей корочки.
  4. Добавить в сковороду картофель и зеленую фасоль и осторожно перемешать. Переложить в салатницу, заправить винегретом и посыпать зеленым луком.
  5. Украсить вареными яйцами или яйцами пашот.