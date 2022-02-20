Теплый и сытный – рецепт льежского салата, который может заменить обед

Обычно картофельные салаты ассоциируются у нас с кухней США, там такие салаты любят.
А недавно мы открыли для себя японский картофельный, в нем читается влияние оливье.
Льежский салат / Фото: www.mygutfeeling.eu
Льежский или бельгийский салат действительно может заменить обед или ужин. Вареный картофель и стручковая фасоль попадают в сковороду к обжаренному бекону и напитаются его вкусом и запахом.
Подавать льежский нужно сразу же.
Рецепт с сайта Mygutfeeling.eu.
Льежский салат
Льежский салат / Фото: www.mygutfeeling.eu
Ингредиенты:
- 450 г картофеля;
- 150 г стручковой фасоли;
- 2 яйца , сваренных вкрутую, очищенных;
- щепотка соли;
- 100 г нарезанного кубиками бекона;
- 2 ст. л. зеленого лука, нарезанного (только зеленые части).
Для винегрета:
- 3 ст. л. оливкового масла;
- по 1 ст. л. белого винного уксуса, дижонской горчицы;
- укроп, соль, перец.
Здесь найдете рецепт салата Сальвадора Дали, художник придумал его сам.
Как приготовить:
- Картофель отварить в мундирах, фасоль отварить.
- Для винегрета взбить все ингредиенты до однородности. Отрегулировать вкус специями.
- Нарезанный бекон обжарить на среднем огне до хрустящей корочки.
- Добавить в сковороду картофель и зеленую фасоль и осторожно перемешать. Переложить в салатницу, заправить винегретом и посыпать зеленым луком.
- Украсить вареными яйцами или яйцами пашот.