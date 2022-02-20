Теплий та ситний – рецепт льєзького салату, який може замінити обід

Зазвичай картопляні салати асоціюються у нас з кухнею США, там такі салати люблять.
А нещодавно ми відкрили для себе японський картопляний, у ньому читається вплив олів'є.
Льєжський салат / Фото: www.mygutfeeling.eu
Льєзький або бельгійський салат може замінити обід або вечерю. Варена картопля і стручкова квасоля потрапляють у сковороду до обсмаженого бекону і набудуть його смаку та запаху.
Подавати льєзький салат треба одразу ж.
Рецепт із сайту Mygutfeeling.eu.
Льєзький салат
Льєжський салат / Фото: www.mygutfeeling.eu
Інгредієнти:
- 450 г картоплі;
- 150 г стручкової квасолі;
- 2 яйця, зварених круто, очищених;
- дрібка солі;
- 100 г нарізаного кубиками бекону;
- 2 ст. л. зеленої цибулі, нарізаної (тільки зелені частини).
Для вінегрету:
- 3 ст. л. оливкової олії;
- по 1 ст. л. білого винного оцту, діжонської гірчиці;
- кріп, сіль, перець.
Тут знайдете рецепт салату Сальвадора Далі, художник вигадав його сам.
Як приготувати:
- Картоплю відварити в лушпинні, квасолю відварити.
- Для вінегрету збити всі інгредієнти до однорідності. Відрегулювати смак спеціями.
- Нарізаний бекон обсмажити на середньому вогні до хрусткої скоринки.
- Додати в сковороду картоплю та зелену квасолю та обережно перемішати. Перекласти в салатницю, заправити вінегретом та посипати зеленою цибулею.
- Прикрасити вареними яйцями або яйцями пашот.