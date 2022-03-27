Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Теплый салат со свеклой и капустой без майонеза – рецепт на каждый день

Ирина Маслова
27 марта, 17:34
Теплый он за счет того, что лук, морковь и чеснок нужно слегка обжарить. Капусту максимально тонко нашинкуйте и слегка помните руками

Салаты со свеклой – хит переходного времени года от весны до лета. Можно сосредоточиться исключительно на корнеплоде, добавив к нему орехи, лук и интересную заправку.

А можно сделать полезный микс и приготовить витаминный салат с морковью, перцем и белокочанной капустой.

Салат со свеклой и капустой / Фото: instagram.com/liliana_zvereva

Реклама

Обращайте внимание на овощи: болгарский перец должен быть сочный, морковь – без горчинки, а лук – не слишком жгучий.

Капусту нужно обязательно слегка помять руками вместе с солью.

Рецепт с канала ВОСТОЧНАЯ-УЗБЕКСКАЯ КУХНЯ.

Реклама

Салат со свеклой и капустой

Ингредиенты:

  • 2 шт. свекла (небольших);
  • 300 г капусты;
  • по 1 шт. лук, болгарский перец, морковь;
  • 1 зуб. чеснока;
  • 60 мл растительного масла;
  • зелень, соль, перец.

В салатах также можно использовать квашеную капусту. Рецепт с фетой и орехами найдете здесь.

Как приготовить:

Реклама
  1. Свеклу отварить или запечь, почистить. Капусту тонко нашинковать, помять с солью.
  2. Лук нарезать полукольцами, перец – соломкой, чеснок мелко нарезать. Натереть морковь.
  3. Лук обжарить до мягкости, добавить чеснок и перемешать. Добавить перец и жарить одну минуту. Добавить морковь, перемешать и снять с огня.
  4. Соединить с капустой, добавить нарезанную зелень и перемешать.
  5. Свеклу нарезать тонкой соломкой, добавить к салату. Посолить, поперчить. Заправить растительным маслом и перемешать.

Все детали приготовления этого салата смотрите в видео.