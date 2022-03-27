Теплый салат со свеклой и капустой без майонеза – рецепт на каждый день

Салаты со свеклой – хит переходного времени года от весны до лета. Можно сосредоточиться исключительно на корнеплоде, добавив к нему орехи, лук и интересную заправку.

А можно сделать полезный микс и приготовить витаминный салат с морковью, перцем и белокочанной капустой.

Салат со свеклой и капустой / Фото: instagram.com/liliana_zvereva

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Обращайте внимание на овощи: болгарский перец должен быть сочный, морковь – без горчинки, а лук – не слишком жгучий.

Капусту нужно обязательно слегка помять руками вместе с солью.

Рецепт с канала ВОСТОЧНАЯ-УЗБЕКСКАЯ КУХНЯ.

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Салат со свеклой и капустой

Ингредиенты:

2 шт. свекла (небольших);

300 г капусты;

по 1 шт. лук, болгарский перец, морковь;

1 зуб. чеснока;

60 мл растительного масла;

зелень, соль, перец.

В салатах также можно использовать квашеную капусту. Рецепт с фетой и орехами найдете здесь.

Как приготовить:

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Свеклу отварить или запечь, почистить. Капусту тонко нашинковать, помять с солью. Лук нарезать полукольцами, перец – соломкой, чеснок мелко нарезать. Натереть морковь. Лук обжарить до мягкости, добавить чеснок и перемешать. Добавить перец и жарить одну минуту. Добавить морковь, перемешать и снять с огня. Соединить с капустой, добавить нарезанную зелень и перемешать. Свеклу нарезать тонкой соломкой, добавить к салату. Посолить, поперчить. Заправить растительным маслом и перемешать.

Все детали приготовления этого салата смотрите в видео.