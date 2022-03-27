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Теплий салат з буряком та капустою без майонезу – рецепт на кожен день

Ірина Маслова
27 березня, 17:34
Теплий він за рахунок того, що цибулю, моркву та часник потрібно злегка обсмажити. Капусту максимально тонко наріжте і злегка помніть руками

Салати з буряком – хіт перехідної пори року від весни до літа. Можна зосередитись виключно на коренеплоді, додавши до нього горіхи, цибулю та цікаву заправку.

А можна зробити корисний мікс і приготувати вітамінний салат з морквою, перцем та білокачанною капустою.

Салат з буряком та капустою / Фото: instagram.com/liliana_zvereva

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Звертайте увагу на овочі: болгарський перець має бути соковитий, морква – без гіркуватості, а цибуля – не дуже пекуча.

Капусту потрібно обов'язково злегка пом'яти руками разом із сіллю.

Рецепт з каналу СХІДНА-УЗБЕКСЬКА КУХНЯ.

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Салат з буряком та капустою

Інгредієнти:

  • 2 шт. буряк (невеликий);
  • 300 г капусти;
  • по 1 шт. цибуля, болгарський перець, морква;
  • 1 зуб. часнику;
  • 60 мл олії;
  • зелень, сіль, перець.

У салатах можна використовувати квашену капусту. Рецепт з фетою та горіхами знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. Буряк відварити або запекти, почистити. Капусту тонко нашаткувати, пом'яти із сіллю.
  2. Цибулю нарізати півкільцями, перець – соломкою, часник дрібно нарізати. Натерти моркву.
  3. Цибулю обсмажити до м'якості, додати часник і перемішати. Додати перець і смажити одну хвилину. Додати моркву, перемішати та зняти з вогню.
  4. З'єднати з капустою, додати нарізану зелень і перемішати.
  5. Буряк нарізати тонкою соломкою, додати до салату. Посолити, поперчити. Заправити олією і перемішати.

Усі деталі приготування цього салату дивіться у відео.