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Тосты, как тирамису – рецепт простого, но красивого завтрака

Ирина Маслова
30 марта, 07:02
Можно использовать белый хлеб, но будет вкуснее, если найдется сдобная булка. Крем готовится на основе йогурта с сахаром или медом

Будем считать, что основные принципы классического тирамису в этом завтраке выполнены. Хлеб или булка перед обжариванием пропитывается в молоке с кофе, вместо маскарпоне берем йогурт и добавляем в него мед или сахар.

Идеально, если будет все-таки сахарная пудра, она с йогуртом соединится быстрее.

Тосты, как тирамису / Фото: instagram.com/fitme_secret

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Тосты-тирамису можно есть сразу или дать им минут 10-15 настояться.

Рецепт со страницы fitme_secret.

Тосты, как тирамису, на завтрак

Тосты, как тирамису на завтрак / Фото: instagram.com/fitme_secret

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Ингредиенты:

  • 3 ломтика хлеба;
  • по 50 мл кофе, молока;
  • яйцо;
  • 125 г йогурту;
  • сахар или мед – по вкусу;
  • какао.

Здесь узнаете, как приготовить ленивый классический тирамису.

Как приготовить:

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  1. Кофе, молоко и яйцо взбить. Пропитать в смеси хлеб.
  2. Обжарить с двух сторон до готовности.
  3. Соединить йогурт с сахаром или медом. Намазать крем на тост, сверху выложить хлеб, затем снова крем и накрыть хлебом.
  4. Украсить какао.