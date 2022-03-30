Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Тости, як тирамісу – рецепт простого, але красивого сніданку

Ірина Маслова
30 березня, 07:02
Можна використовувати білий хліб, але буде смачніше, якщо знайдеться здобна булка. Крем готується на основі йогурту з цукром або медом

Вважатимемо, що основні принципи класичного тирамісу в цьому сніданку виконано. Хліб або булка перед обсмажуванням просочується в молоці з кавою, замість маскарпоне беремо йогурт і додаємо в нього мед або цукор.

Ідеально, якщо буде все-таки цукрова пудра, вона з йогуртом з'єднається швидше.

Тости, як тирамису / Фото: instagram.com/fitme_secret

Реклама

Тости-тирамісу можна їсти одразу або дати їм хвилин 10-15 настоятися.

Рецепт зі сторінки fitme_secret.

Тости, як тирамісу, на сніданок

Тости, як тирамісу на сніданок / Фото: instagram.com/fitme_secret

Реклама

Інгредієнти:

  • 3 скибочки хліба;
  • по 50 мл кави, молока;
  • яйце;
  • 125 г йогурту;
  • цукор або мед – за смаком;
  • какао.

Тут дізнаєтеся, як приготувати лінивий класичний тирамісу.

Як приготувати:

Реклама
  1. Каву, молоко та яйце збити. Просочити у суміші хліб.
  2. Обсмажити з обох боків до готовності.
  3. З'єднати йогурт з цукром або медом. Намазати крем на тост, зверху викласти хліб, потім знову крем і накрити хлібом.
  4. Прикрасити какао.