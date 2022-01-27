Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Треска в золотисто-хрустящей панировке – быстрый рецепт для рыбного ужина

Ирина Маслова
27 января, 18:40
Толчок до полного раскрытия вкуса рыбы даст корочка из панировочных сухарей, кедровых орешков, изюма, замоченного в белом вине, и сухого орегано

Треска – относительно бюджетная рыба, но это не значит, что она недостаточно хороша на вкус. Из нее можно приготовить множество разнообразный и достойных блюд.

Важно понимать, что именно сделает ее практически ресторанной едой.

Запеченная треска / Фото: instagram.com/titu22

Реклама

В этом варианте нужно оливковое масло, его лучше не жалеть. Панировочные сухари соединятся с изюмом, замоченном в белом вине, и все это превратится в привлекательную хрустящую корочку.

Рецепт от Вonappetit.com. Их кулинарные редакторы советуют подавать рыбу со свежей петрушкой и долькой лимона.

Запеченная треска

Запеченная треска / Фото: www.bonappetit.com

Реклама

Ингредиенты:

  • 50 г изюма;
  • 50 мл сухого белого вина;
  • 900 г филе трески;
  • соль, перец;
  • 7 ст. л. оливкового масла;
  • 150 г панировочных сухарей;
  • 50 г кедровых орехов;
  • 1 ст. л. цедры лимона;
  • по 1 ч. л. сушеного орегано, измельченного чеснока;
  • петрушка, лимон – для подачи.

Три отличных салат с печенью трески на день рождения собраны здесь.

Как приготовить:

Реклама

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Поместите изюм в небольшую миску и залейте вином.
  2. Обсушите рыбу бумажными полотенцами и приправьте с обеих сторон солью и перцем. Дно формы для запекания смажьте оливковым маслом. Выложите рыбу.
  3. Смешайте панировочные сухари, кедровые орехи, цедру лимона, орегано, чеснок и 1 ч. л. соли.
  4. Удерживая изюм, равномерно сбрызните рыбу вином. Перемешайте изюм с панировочными сухарями, затем выложите смесь на рыбу. Сбрызните рыбу маслом.
  5. Запекайте 15-20 минут, пока панировочные сухари не станут хрустящими и золотисто-коричневыми, около 2 минут.
  6. Подавайте с петрушкой и дольками лимона.