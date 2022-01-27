Треска в золотисто-хрустящей панировке – быстрый рецепт для рыбного ужина

Треска – относительно бюджетная рыба, но это не значит, что она недостаточно хороша на вкус. Из нее можно приготовить множество разнообразный и достойных блюд.

Важно понимать, что именно сделает ее практически ресторанной едой.

Запеченная треска / Фото: instagram.com/titu22

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В этом варианте нужно оливковое масло, его лучше не жалеть. Панировочные сухари соединятся с изюмом, замоченном в белом вине, и все это превратится в привлекательную хрустящую корочку.

Рецепт от Вonappetit.com. Их кулинарные редакторы советуют подавать рыбу со свежей петрушкой и долькой лимона.

Запеченная треска

Запеченная треска / Фото: www.bonappetit.com

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Ингредиенты:

50 г изюма;

50 мл сухого белого вина;

900 г филе трески;

соль, перец;

7 ст. л. оливкового масла;

150 г панировочных сухарей;

50 г кедровых орехов;

1 ст. л. цедры лимона;

по 1 ч. л. сушеного орегано, измельченного чеснока;

петрушка, лимон – для подачи.

Три отличных салат с печенью трески на день рождения собраны здесь.

Как приготовить:

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