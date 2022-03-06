Трубочки с рисовой начинкой – яйца и молоко для теста не нужны

Есть все основания предполагать, что эти трубочки гораздо вкуснее пирожков, начинки в них много, а тесто тонкое. Да и выпекаются они очень быстро.
Кстати, в виде трубочек пирожки с квашеной капустой готовят в Молдове.
Трубочки с рисовой начинкой / Фото: Ольга Матвей
Для этих трубочек нужно отварить рис и соединить с мелко нарезанными яйцами. По желанию добавьте немного обжаренного лука.
Автор рецепта Ольга Матвей советует сделать еще и заготовки и заморозить эти трубочки.
Трубочки с рисом
Ингредиенты для теста:
- соль – 0,5 ч. л.;
- вода, растительное масло – 250 мл.
Для начинки:
- отварной рис – 100 г;
- яйца – 3-4 шт.;
- соль, перец.
Здесь найдете рецепт трубочек из картофельного пюре.
Как приготовить:
- Соль залить растительным маслом и водой. Добавить муку и замесить тесто. Оно должно быть эластичным. Убрать под пищевую пленку.
- Для начинки вареный рис соединить с мелко нарезанными яйцами. Добавить измельченную зелень. Начинку посолить и поперчить.
- Тесто обмять. Поделить на три равные части, каждую часть разрезать на пять кусочков.
- Раскатать каждый кусочек очень тонко. На середину выложить 3 ч. л. начинки. Накрыть одним краем теста, подогнуть. Свободный край теста раскатать и свернуть трубочку..
- Выложить на застеленный противень. Можно смазать взбитым яйцом.
- Выпекать при 180 градусах до зарумянивания.
Здесь подробней можно посмотреть, как формировать трубочки.