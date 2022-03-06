Трубочки з рисовою начинкою – яйця та молоко для тіста не потрібні

Є всі підстави припускати, що ці трубочки набагато смачніші за пиріжки, начинки в них багато, а тісто тонке. Та й випікаються вони дуже швидко.
До речі, у вигляді трубочок пиріжки з квашеною капустою готують у Молдові.
Трубочки з рисовою начинкою / Фото: Ольга Матвей
Для цих трубочок потрібно відварити рис і поєднати з дрібно нарізаними яйцями. За бажанням додайте трохи обсмаженої цибулі.
Авторка рецепта Ольга Матвій радить зробити ще й заготівлі та заморозити ці трубочки.
Трубочки з рисом
Інгредієнти для тіста:
- сіль – 0,5 ч. л.;
- вода, олія – 250 мл.
Для начинки:
- відварений рис – 100 г;
- яйця – 3-4 шт.;
- сіль перець.
Тут знайдете рецепт трубочок з картопляного пюре.
Як приготувати:
- Сіль залити олією та водою. Додати борошно і замісити тісто. Воно має бути еластичним. Накрити харчової плівкою.
- Для начинки варений рис з'єднати з дрібно нарізаними яйцями. Додати подрібнену зелень. Начинку посолити та поперчити.
- Тісто обім'яти. Поділити на три рівні частини, кожну частину розрізати на п'ять шматочків.
- Розкачати кожен шматочок дуже тонко. На середину викласти 3 ч. л. начинки. Накрити одним краєм тіста, підігнути. Вільний край тіста розкачати і згорнути трубочку.
- Викласти на застелене деко. Можна змастити збитим яйцем.
- Випікати за 180 градусів до зарум'янювання.
Тут докладніше можна подивитися, як формувати трубочки.