Творожные лодочки, где творог есть и в тесте – простой рецепт красивого завтрака

Когда творог на завтрак – это уже хорошо, а когда он попадает в легкую выпечку – просто отлично. Например, можно сделать конвертики, в них начинки больше, чем теста.

А можно испечь лодочки, для основы которых тоже нужен творог. То есть максимально творожным завтраком вы будете обеспечены.

Творожные лодочки / Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

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Фудблогер pp.food_recepts предлагает взять 30 г муки для основы лодочек. Если творог влажный, то ее понадобится чуть больше.

Творожные лодочки

Творожные лодочки / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Ингредиенты:

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творог – 200 г;

мука – 30 г;

яйцо – 1 шт.;

подсластитель – по вкусу.

Для начинки:

мягкий творог – 125 г;

подсластитель – по вкусу;

ягоды – для украшения.

Не менее сытной получается и сырно-творожная пицца. Ее рецепт найдете здесь.

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Как приготовить: