Сирні човники, де сир є і в тісті – простий рецепт красивого сніданку

Коли сир на сніданок – це вже добре, а коли він потрапляє у легку випічку – просто чудово. Наприклад, можна зробити конвертики, в них начинки більше, ніж тіста.
А можна спекти човники, для основи яких теж потрібний сир. Тобто максимально сирним сніданком ви будете забезпечені.
Сирні човники / Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/
Фублогерка pp.food_recepts пропонує взяти 30 г борошна для основи човників. Якщо сир вологий, то його знадобиться трохи більше.
Сирні човники
Сирні човники / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/
Інгредієнти:
- сир – 200 г;
- борошно – 30 г;
- яйце – 1 шт.;
- підсолоджувач – за смаком.
Для начинки:
- м'який сир – 125 г;⠀
- підсолоджувач – за смаком;
- ягоди – для прикраси.
Не менш ситною виходить і сирна піца. Її рецепт знайдете тут.
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Як приготувати:
- Усі інгредієнти для основи з'єднати. Сформувати човники з невеликими бортиками і випікати 20 хвилин за 180 градусів. ⠀
- Викласти начинку всередину та випікати ще 10-15 хвилин. ⠀
- Прикрасити ягодами.