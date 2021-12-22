Конвертики с творогом: рецепт выпечки, где мало теста и много начинки

Выпечки с творогом было достаточно во все времена. Пожалуй, самые распространенные – это сочники. Их можно было купить в магазинах, кафетериях и столовых.
Часто их готовили дома, конечно, не жалея творога. Эти конвертики – улучшенный вариант тех же сочников. В том смысле, что теста в них меньше, а вот сочной сливочно-творожной начинки много.
Автор рецепта oksana_sb_insta не дает конкретного времени на выпекание, все зависит от духовки. Важно не пересушить конвертики.
Далее по теме
Конвертики с творожно-сливочной начинкой
Ингредиенты:
- Мука – 240 г
- Сахарная пудра или мелкий сахар – 50 г
- Сливочное масло (мягкое) – 100 г
- Яйца – 1 шт.
- Сметана – 70 г
- Соль – щепотка
- Ванилин
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
Для начинки:
- Творог – 200 г
- Сахар – 50 г
- Сливочный сыр – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Ванилин
- Кукурузный крахмал – 25 г
Как приготовить:
- Венчиком взбить мягкое масло с сахаром, добавить яйцо, соль и ваниль. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и быстро замесить мягкое тесто.
- Разделить тесто на 2 части, обернуть пищевой пленкой и положить в морозилку.
- Все ингредиенты для начинки положить в миску и пробить блендером.
- Стол и скалку присыпать мукой, положить первую часть теста и раскатать в квадрат примерно 20 на 20 см. Разрезать его на 4 части.
- В каждый квадрат положить 1 ст. л. начинки и соединить противоположные края, сформировав конверт.
- Подготовить противень и выложить на него конвертики, можно смазать их желтком с молоком.
- Выпекать при температуре 190-200 градусов 20-25 минут до румяности.
Читайте также:
- Печенье "Гусиные лапки" с творогом – рецепт, проверенный временем
- Рецепт хрустящих "Слоеных язычков", которые стоили когда-то 7 копеек
- "Снежки" с грецкими орехами – рецепт новогодней ретро-выпечки
- Рецепт печенья "Павловское", которое многие обожали в детстве
- Печенье "Лимончики" с ореховой начинкой – рецепт самой ароматной выпечки детства