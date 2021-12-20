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"Снежки" с грецкими орехами – рецепт новогодней ретро-выпечки

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
20 декабря, 10:10
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На замес теста нужно десять минут, столько же и на его выпекание. Вместо сахара лучше использовать пудру, ею нужно будет украсить готовое печенье
Печенье "Снежки"
Печенье "Снежки" / Фото: instagram.com/food_and_flood/

Несколько десятков лет тому назад было так: если Новый год, то печенье "Шишки" с какао или "Снежки" с грецким орехом. Праздничной тематики старались придерживаться.

Размер "Снежков" от фудблогера food_and_flood должен быть не больше размера грецкого ореха. Так они не успеют сильно зарумяниться.

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Нужно стремиться, чтобы печенье оставалось максимально приближенным к белому цвету.

Печенье "Снежки"

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 200 г;
  • сахарная пудра – 120 г;
  • измельченные грецкие орехи – 110 г;
  • мука – около 340 г;
  • соль – 1/4 ч. л.;
  • ванилин;
  • сахарная пудра для обсыпки.

Как приготовить:

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  1. Масло комнатной температуры, сахарную пудру и соль взбить миксером. Добавить просеянную муку в несколько подходов, перемешать. Добавить измельченные грецкие орехи и замесить тесто.
  2. Сформировать шарики размером с грецкий орех.
  3. Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке примерно 10-12 минут. Печенье должно остаться белым или слегка подрумяниться.
  4. Дать печенью немного остыть, обвалять в сахарной пудре, пока оно теплое.

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