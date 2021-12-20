"Снежки" с грецкими орехами – рецепт новогодней ретро-выпечки

Печенье "Снежки" / Фото: instagram.com/food_and_flood/
Несколько десятков лет тому назад было так: если Новый год, то печенье "Шишки" с какао или "Снежки" с грецким орехом. Праздничной тематики старались придерживаться.
Размер "Снежков" от фудблогера food_and_flood должен быть не больше размера грецкого ореха. Так они не успеют сильно зарумяниться.
Нужно стремиться, чтобы печенье оставалось максимально приближенным к белому цвету.
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Печенье "Снежки"
Ингредиенты:
- сливочное масло – 200 г;
- сахарная пудра – 120 г;
- измельченные грецкие орехи – 110 г;
- мука – около 340 г;
- соль – 1/4 ч. л.;
- ванилин;
- сахарная пудра для обсыпки.
Как приготовить:
- Масло комнатной температуры, сахарную пудру и соль взбить миксером. Добавить просеянную муку в несколько подходов, перемешать. Добавить измельченные грецкие орехи и замесить тесто.
- Сформировать шарики размером с грецкий орех.
- Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке примерно 10-12 минут. Печенье должно остаться белым или слегка подрумяниться.
- Дать печенью немного остыть, обвалять в сахарной пудре, пока оно теплое.
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