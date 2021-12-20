"Снежки" с грецкими орехами – рецепт новогодней ретро-выпечки

На замес теста нужно десять минут, столько же и на его выпекание. Вместо сахара лучше использовать пудру, ею нужно будет украсить готовое печенье

Печенье "Снежки" / Фото: instagram.com/food_and_flood/

Несколько десятков лет тому назад было так: если Новый год, то печенье "Шишки" с какао или "Снежки" с грецким орехом. Праздничной тематики старались придерживаться.

Размер "Снежков" от фудблогера food_and_flood должен быть не больше размера грецкого ореха. Так они не успеют сильно зарумяниться.

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Нужно стремиться, чтобы печенье оставалось максимально приближенным к белому цвету.

Печенье "Снежки"

Ингредиенты:

сливочное масло – 200 г;

сахарная пудра – 120 г;

измельченные грецкие орехи – 110 г;

мука – около 340 г;

соль – 1/4 ч. л.;

ванилин;

сахарная пудра для обсыпки.

Как приготовить:

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