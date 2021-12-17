"Наташкин пирог" с яблоками – рецепт из кулинарной книги 1982 года

Так часто бывает, когда из простого набора продуктов получается на удивление отличная выпечка. Иногда ингредиенты бывают крайне неожиданными. Например, плавленый сыр для печенья "Дружба".
С "Наташкинымм пирогом" все предельно ясно – нужны яблоки, сахар, мука. Но за счет того, что выпекать его нужно сравнительно долго и при невысоких температурах, он становится приятно тягучим и с хрустящей корочкой сверху.
В книге Мельника В.М. "Кухня народов СССР", где мы нашли рецепт, этот пирог попал в раздел литовской кухни. Его предлагают подавать к чаю, кофе или молоку.
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"Наташкин пирог"
Ингредиенты:
- по 1 ст. муки высшего сорта, сахара;
- 3 яйца;
- 2 яблока;
- 2 шт. песочного печенья;
- 2 ст. л. белых молотых сухарей;
- 1 ст. л. сливочного масла.
Как приготовить:
- Яйца вбить в посуду. Добавить сахар и растереть деревянной ложкой добела. Всыпать муку и перемешать.
- Добавить мелко нарезанные яблоки и снова перемешать.
- Печенье и сухари растереть скалкой в мелкую крошку, просеять через сито.
- Форму смазать сливочным маслом, посыпать крошкой.
- Вылить тесто и выпекать в умеренно горячей духовке (до 160 градусов) 50-55 минут.
- Готовый пирог охладить, вынуть из формы, нарезать. По желанию посыпать сахарной пудрой.
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