"Наташкин пирог" с яблоками – рецепт из кулинарной книги 1982 года

За счет того, что выпекается он при невысоких температурах, получается приятная тягучая текстура и хрустящая корочка, напоминающая безе

"Наташкин пирог" / Фото: Шеф повар Максим Григорьев

Так часто бывает, когда из простого набора продуктов получается на удивление отличная выпечка. Иногда ингредиенты бывают крайне неожиданными. Например, плавленый сыр для печенья "Дружба".

С "Наташкинымм пирогом" все предельно ясно – нужны яблоки, сахар, мука. Но за счет того, что выпекать его нужно сравнительно долго и при невысоких температурах, он становится приятно тягучим и с хрустящей корочкой сверху.

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В книге Мельника В.М. "Кухня народов СССР", где мы нашли рецепт, этот пирог попал в раздел литовской кухни. Его предлагают подавать к чаю, кофе или молоку.

"Наташкин пирог"

Ингредиенты:

по 1 ст. муки высшего сорта, сахара;

3 яйца;

2 яблока;

2 шт. песочного печенья;

2 ст. л. белых молотых сухарей;

1 ст. л. сливочного масла.

Как приготовить:

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