Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ РФ попалась на Донбассе ⚽ Украина в Лиге наций 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Получить тысячу Зеленского

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

"Наташкин пирог" с яблоками – рецепт из кулинарной книги 1982 года

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
17 декабря, 10:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
За счет того, что выпекается он при невысоких температурах, получается приятная тягучая текстура и хрустящая корочка, напоминающая безе
"Наташкин пирог"
"Наташкин пирог" / Фото: Шеф повар Максим Григорьев

Так часто бывает, когда из простого набора продуктов получается на удивление отличная выпечка. Иногда ингредиенты бывают крайне неожиданными. Например, плавленый сыр для печенья "Дружба".

С "Наташкинымм пирогом" все предельно ясно – нужны яблоки, сахар, мука. Но за счет того, что выпекать его нужно сравнительно долго и при невысоких температурах, он становится приятно тягучим и с хрустящей корочкой сверху.

Реклама

В книге Мельника В.М. "Кухня народов СССР", где мы нашли рецепт, этот пирог попал в раздел литовской кухни. Его предлагают подавать к чаю, кофе или молоку.

"Наташкин пирог"

Ингредиенты:

  • по 1 ст. муки высшего сорта, сахара;
  • 3 яйца;
  • 2 яблока;
  • 2 шт. песочного печенья;
  • 2 ст. л. белых молотых сухарей;
  • 1 ст. л. сливочного масла.

Как приготовить:

Реклама
  1. Яйца вбить в посуду. Добавить сахар и растереть деревянной ложкой добела. Всыпать муку и перемешать.
  2. Добавить мелко нарезанные яблоки и снова перемешать.
  3. Печенье и сухари растереть скалкой в мелкую крошку, просеять через сито.
  4. Форму смазать сливочным маслом, посыпать крошкой.
  5. Вылить тесто и выпекать в умеренно горячей духовке (до 160 градусов) 50-55 минут.
  6. Готовый пирог охладить, вынуть из формы, нарезать. По желанию посыпать сахарной пудрой.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Где лучшие круасаны в Киеве
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира
Легко справляетесь с чисткой киви?
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять