"Сніжки" з волоськими горіхами – рецепт новорічної ретро-випічки

Печиво "Сніжки" / Фото: instagram.com/food_and_flood/
Декілька десятків років тому було так: якщо Новий рік, то печиво "Шишки" з какао або "Сніжки" з волоським горіхом. Святкової тематики намагалися дотримуватись.
Розмір "Сніжків" від фудблогерки food_and_flood має бути не більше розміру волоського горіха. Так вони не встигнуть сильно зарум'янитися.
Треба намагатися, щоби печиво залишалося максимально наближеним до білого кольору.
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Печиво "Сніжки"
Інгредієнти:
- вершкове масло – 200 г;
- цукрова пудра – 120 г;
- подрібнені волоські горіхи – 110 г;
- борошно – близько 340 г;
- сіль – 1/4 ч. л.;
- ванілін;
- цукрова пудра для обсипання.
Як приготувати:
- Масло кімнатної температури, цукрову пудру і сіль збити міксером. Додати просіяне борошно в кілька підходів, перемішати. Додати подрібнені волоські горіхи та замісити тісто.
- Сформувати кульки розміром із волоський горіх.
- Випікати в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 10-12 хвилин. Печиво має залишитися білим або злегка підрум'янитися.
- Дати печиву трохи охолонути, обваляти в цукровій пудрі, доки воно тепле.
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