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"Сніжки" з волоськими горіхами – рецепт новорічної ретро-випічки

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
20 грудня, 10:10
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На заміс тіста потрібно десять хвилин, стільки ж і на випікання. Замість цукру краще використати пудру, нею також прикрашається готове печиво
Печиво "Сніжки"
Печиво "Сніжки" / Фото: instagram.com/food_and_flood/

Декілька десятків років тому було так: якщо Новий рік, то печиво "Шишки" з какао або "Сніжки" з волоським горіхом. Святкової тематики намагалися дотримуватись.

Розмір "Сніжків" від фудблогерки food_and_flood має бути не більше розміру волоського горіха. Так вони не встигнуть сильно зарум'янитися.

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Треба намагатися, щоби печиво залишалося максимально наближеним до білого кольору.

Печиво "Сніжки"

Інгредієнти:

  • вершкове масло – 200 г;
  • цукрова пудра – 120 г;
  • подрібнені волоські горіхи – 110 г;
  • борошно – близько 340 г;
  • сіль – 1/4 ч. л.;
  • ванілін;
  • цукрова пудра для обсипання.

Як приготувати:

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  1. Масло кімнатної температури, цукрову пудру і сіль збити міксером. Додати просіяне борошно в кілька підходів, перемішати. Додати подрібнені волоські горіхи та замісити тісто.
  2. Сформувати кульки розміром із волоський горіх.
  3. Випікати в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 10-12 хвилин. Печиво має залишитися білим або злегка підрум'янитися.
  4. Дати печиву трохи охолонути, обваляти в цукровій пудрі, доки воно тепле.

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