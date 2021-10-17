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Творожные маффины, песочные пирожные и галета – рецепты ароматной выпечки с инжиром

Ирина Маслова
17 октября, 09:01
Не имеет, какого сорта инжир, но он должен быть без повреждений. Этот фрукт сладкий, поэтому стоит быть внимательными с количеством сахара, то есть сокращать его по возможности

Не только домашние конфеты из сухофруктов, но и самая разная выпечка – это все про инжир. Он достаточно сладкий фрукт и нужно учитывать это, когда хочется добавить больше сахара. А в выпечке инжир хорош – это не на что не похожий цвет и презентабельность безусловная.

Песочные пирожные с инжиром и орехами

Песочные пирожные с инжиром и орехами / Фото: instagram.com/marusia_koltsova/

Рецепты выпечки с инжиром / Фото: instagram.com/ellen.che/

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Ингредиенты:

  • Мука – 330 г
  • Сливочное масло – 165 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Желток – 2 шт.
  • Сахар – 130 г
  • Разрыхлитель – половина ч. л.
  • Цедра половины лимона
  • Щепотка соли
  • Сахарная пудра для посыпки

Для начинки:

  • Инжир (темный) – 4 шт.
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Цедра половины лимона
  • Лимонный сок – 1 ч. л.
  • Крахмал кукурузный – 1 ч. л.
  • Грецкие орехи – 25 г

Как приготовить:

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  1. Для начинки орехи обжарить на сухой сковороде, удалить шелуху и порубить ножом.
  2. Инжир очистить от кожицы, смешать с сахаром, крахмалом, цедрой и соком и варить на медленном огне 15 минут. Смешать с орехами и остудить.
  3. Смешать муку с сахаром, разрыхлителем и солью. Крупно натереть в муку масло и растереть руками в крошку. Добавить яйцо и желтки. Замесить тесто и убрать в холодильник на 30 минут.
  4. Раскатать в длинную полоску и вдоль теста посередине выложить начинку и закрыть другим краем теста. Убрать в холодильник на 10 минут.
  5. Нарезать на порции и выпекать при 180 градусах 25 минут. Пирожные украсить сахарной пудрой.

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Маффины со сливочным сыром и инжиром

Маффины с инжиром / Фото: Depositphotos

Для основы:

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  • Сливочное масло, коричневый сахар – по 50 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 70 г
  • Разрыхлитель – 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • Сливочный сыр – 120 г
  • Греческий йогурт – 1 ст. л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Ванильный сахар – 20 г
  • Инжир – 1 шт.

Как приготовить:

  1. Духовку разогреть до 180 градусов. Подготовить шесть формочек для маффинов.
  2. Смешать масло и сахар. Добавить яйцо, перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем, снова перемешать.
  3. Тесто выложить в формочки и выпекать 10 минут.
  4. Для начинки соединить сливочный сыр с йогуртом, яйцом и сахаром.
  5. Инжир разрезать на 12 долек, выложить по одной в каждую формочку, залить сырной начинкой. Выпекать 20 минут.

Галета с инжиром

Галета с инжиром / Фото: instagram.com/lesia_ko_/

Ингредиенты:

  • Мука – 200 г
  • Сливочное масло – 100 г
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Сахар – 4 ст. л.
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.

Для начинки:

  • Инжир – 300 г

Для творожной прослойки:

  • Творог – 3 ст. л.
  • Сметана – 1 ст. л.
  • Сахар – 2 ч. л.

Как приготовить:

  1. В муку добавить нарезанное масло, перемешать до состояния крошки.
  2. Добавить разрыхлитель, сахар, сметану и щепотку соли. Замесить тесто. Убрать в холодильник на 40 минут.
  3. Смешать творог, сметану и сахар. Нарезать инжир.
  4. Из теста раскатать круглый пласт. Переложить на пергамент. Выложить творожную начинку, потом – инжир.
  5. Выпекать 40 минут при 180 градусах.

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