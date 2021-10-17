Творожные маффины, песочные пирожные и галета – рецепты ароматной выпечки с инжиром

Не только домашние конфеты из сухофруктов, но и самая разная выпечка – это все про инжир. Он достаточно сладкий фрукт и нужно учитывать это, когда хочется добавить больше сахара. А в выпечке инжир хорош – это не на что не похожий цвет и презентабельность безусловная.

Песочные пирожные с инжиром и орехами

Песочные пирожные с инжиром и орехами / Фото: instagram.com/marusia_koltsova/

Рецепты выпечки с инжиром / Фото: instagram.com/ellen.che/

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Ингредиенты:

Мука – 330 г

Сливочное масло – 165 г

Яйцо – 1 шт.

Желток – 2 шт.

Сахар – 130 г

Разрыхлитель – половина ч. л.

Цедра половины лимона

Щепотка соли

Сахарная пудра для посыпки

Для начинки:

Инжир (темный) – 4 шт.

Сахар – 2 ст. л.

Цедра половины лимона

Лимонный сок – 1 ч. л.

Крахмал кукурузный – 1 ч. л.

Грецкие орехи – 25 г

Как приготовить:

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Для начинки орехи обжарить на сухой сковороде, удалить шелуху и порубить ножом. Инжир очистить от кожицы, смешать с сахаром, крахмалом, цедрой и соком и варить на медленном огне 15 минут. Смешать с орехами и остудить. Смешать муку с сахаром, разрыхлителем и солью. Крупно натереть в муку масло и растереть руками в крошку. Добавить яйцо и желтки. Замесить тесто и убрать в холодильник на 30 минут. Раскатать в длинную полоску и вдоль теста посередине выложить начинку и закрыть другим краем теста. Убрать в холодильник на 10 минут. Нарезать на порции и выпекать при 180 градусах 25 минут. Пирожные украсить сахарной пудрой.

Маффины со сливочным сыром и инжиром

Маффины с инжиром / Фото: Depositphotos

Для основы:

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Сливочное масло, коричневый сахар – по 50 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 70 г

Разрыхлитель – 0,5 ч. л.

Для начинки:

Сливочный сыр – 120 г

Греческий йогурт – 1 ст. л.

Яйцо – 1 шт.

Ванильный сахар – 20 г

Инжир – 1 шт.

Как приготовить:

Духовку разогреть до 180 градусов. Подготовить шесть формочек для маффинов. Смешать масло и сахар. Добавить яйцо, перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем, снова перемешать. Тесто выложить в формочки и выпекать 10 минут. Для начинки соединить сливочный сыр с йогуртом, яйцом и сахаром. Инжир разрезать на 12 долек, выложить по одной в каждую формочку, залить сырной начинкой. Выпекать 20 минут.

Галета с инжиром

Галета с инжиром / Фото: instagram.com/lesia_ko_/

Ингредиенты:

Мука – 200 г

Сливочное масло – 100 г

Сметана – 2 ст. л.

Сахар – 4 ст. л.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Для начинки:

Инжир – 300 г

Для творожной прослойки:

Творог – 3 ст. л.

Сметана – 1 ст. л.

Сахар – 2 ч. л.

Как приготовить: