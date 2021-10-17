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Сирні мафіни, пісочні тістечка і галета – рецепти ароматної випічки з інжиром

Ірина Маслова
17 жовтня, 09:01
Не має значення, якого сорту інжир, але він має бути без пошкоджень. Цей фрукт солодкий, тому варто бути уважними з кількістю цукру, тобто скорочувати його по можливості

Не тільки домашні цукерки із сухофруктів, а й різна випічка – це все про інжир. Він доволі солодкий фрукт і потрібно враховувати це, коли хочеться додати більше цукру. А в випічці інжир гарний – це не на що не схожий колір і презентабельність безумовна.

Пісочні тістечка з інжиром і горіхами

Пісочні тістечка з інжиром і горіхами / Фото: instagram.com/marusia_koltsova/

Рецепти випічки з інжиром / Фото: instagram.com/ellen.che/

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Інгредієнти:

  • Борошно – 330 г
  • Вершкове масло – 165 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Жовток – 2 шт.
  • Цукор – 130 г
  • Розпушувач – половина ч. л.
  • Цедра половини лимона
  • Щіпка солі
  • Цукрова пудра для посипання

Для начинки:

  • Інжир (темний) – 4 шт.
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Цедра половини лимона
  • Лимонний сік – 1 ч. л.
  • Крохмаль кукурудзяний – 1 ч. л.
  • Волоські горіхи – 25 г

Як приготувати:

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  1. Для начинки горіхи обсмажити на сухій сковороді, видалити лушпиння і порубати ножем.
  2. Інжир очистити від шкірки, змішати з цукром, крохмалем, цедрою і соком і варити на повільному вогні 15 хвилин. Змішати з горіхами і остудити.
  3. Змішати борошно з цукром, розпушувачем і сіллю. Крупно натерти на борошно масло і розтерти руками в крихту. Додати яйце і жовтки. Замісити тісто і прибрати в холодильник на 30 хвилин.
  4. Розкачати в довгу смужку і вздовж тіста посередині викласти начинку і закрити іншим краєм тіста. Прибрати в холодильник на 10 хвилин.
  5. Нарізати на порції і випікати за 180 градусів 25 хвилин. Тістечка прикрасити цукровою пудрою.

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Мафіни з вершковим сиром і інжиром

Мафіни з інжиром / Фото: Depositphotos

Для основи:

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  • Вершкове масло, коричневий цукор – по 50 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Борошно – 70 г
  • Розпушувач – 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • Вершковий сир – 120 г
  • Грецький йогурт – 1 ст. л.
  • Яйце – 1 шт.
  • Ванільний цукор – 20 г
  • Інжир – 1 шт.

Як приготувати:

  1. Духовку розігріти до 180 градусів. Підготувати шість формочок для мафінів.
  2. Змішати масло і цукор. Додати яйце, перемішати. Всипати борошно з розпушувачем, знову перемішати.
  3. Тісто викласти в формочки і випікати 10 хвилин.
  4. Для начинки з'єднати вершковий сир з йогуртом, яйцем і цукром.
  5. Інжир розрізати на 12 часточок, викласти по одній в кожну формочку, залити сирною начинкою. Випікати 20 хвилин.

Галета з інжиром

Галета з інжиром / Фото: instagram.com/lesia_ko_/

Інгредієнти:

  • Борошно – 200 г
  • Вершкове масло – 100 г
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Цукор – 4 ст. л.
  • Розпушувач – 1 ч. л.

Для начинки:

  • Інжир – 300 г

Для сирного прошарку:

  • Сир – 3 ст. л.
  • Сметана – 1 ст. л.
  • Цукор – 2 ч. л.

Як приготувати:

  1. У борошно додати нарізане масло, перемішати до стану крихти.
  2. Додати розпушувач, цукор, сметану і дрібку солі. Замісити тісто. Прибрати в холодильник на 40 хвилин.
  3. Змішати сир, сметану і цукор. Нарізати інжир.
  4. З тіста розкачати круглий пласт. Перекласти на пергамент. Викласти сирну начинку, потім – інжир.
  5. Випікати 40 хвилин за 180 градусів.

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