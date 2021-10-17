Сирні мафіни, пісочні тістечка і галета – рецепти ароматної випічки з інжиром

Не тільки домашні цукерки із сухофруктів, а й різна випічка – це все про інжир. Він доволі солодкий фрукт і потрібно враховувати це, коли хочеться додати більше цукру. А в випічці інжир гарний – це не на що не схожий колір і презентабельність безумовна.

Пісочні тістечка з інжиром і горіхами

Пісочні тістечка з інжиром і горіхами / Фото: instagram.com/marusia_koltsova/

Рецепти випічки з інжиром / Фото: instagram.com/ellen.che/

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Інгредієнти:

Борошно – 330 г

Вершкове масло – 165 г

Яйце – 1 шт.

Жовток – 2 шт.

Цукор – 130 г

Розпушувач – половина ч. л.

Цедра половини лимона

Щіпка солі

Цукрова пудра для посипання

Для начинки:

Інжир (темний) – 4 шт.

Цукор – 2 ст. л.

Цедра половини лимона

Лимонний сік – 1 ч. л.

Крохмаль кукурудзяний – 1 ч. л.

Волоські горіхи – 25 г

Як приготувати:

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Для начинки горіхи обсмажити на сухій сковороді, видалити лушпиння і порубати ножем. Інжир очистити від шкірки, змішати з цукром, крохмалем, цедрою і соком і варити на повільному вогні 15 хвилин. Змішати з горіхами і остудити. Змішати борошно з цукром, розпушувачем і сіллю. Крупно натерти на борошно масло і розтерти руками в крихту. Додати яйце і жовтки. Замісити тісто і прибрати в холодильник на 30 хвилин. Розкачати в довгу смужку і вздовж тіста посередині викласти начинку і закрити іншим краєм тіста. Прибрати в холодильник на 10 хвилин. Нарізати на порції і випікати за 180 градусів 25 хвилин. Тістечка прикрасити цукровою пудрою.

Мафіни з вершковим сиром і інжиром

Мафіни з інжиром / Фото: Depositphotos

Для основи:

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Вершкове масло, коричневий цукор – по 50 г

Яйце – 1 шт.

Борошно – 70 г

Розпушувач – 0,5 ч. л.

Для начинки:

Вершковий сир – 120 г

Грецький йогурт – 1 ст. л.

Яйце – 1 шт.

Ванільний цукор – 20 г

Інжир – 1 шт.

Як приготувати:

Духовку розігріти до 180 градусів. Підготувати шість формочок для мафінів. Змішати масло і цукор. Додати яйце, перемішати. Всипати борошно з розпушувачем, знову перемішати. Тісто викласти в формочки і випікати 10 хвилин. Для начинки з'єднати вершковий сир з йогуртом, яйцем і цукром. Інжир розрізати на 12 часточок, викласти по одній в кожну формочку, залити сирною начинкою. Випікати 20 хвилин.

Галета з інжиром

Галета з інжиром / Фото: instagram.com/lesia_ko_/

Інгредієнти:

Борошно – 200 г

Вершкове масло – 100 г

Сметана – 2 ст. л.

Цукор – 4 ст. л.

Розпушувач – 1 ч. л.

Для начинки:

Інжир – 300 г

Для сирного прошарку:

Сир – 3 ст. л.

Сметана – 1 ст. л.

Цукор – 2 ч. л.

Як приготувати: