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Угольная фокачча – простой рецепт необычного и вкусного домашнего хлеба

Ирина Маслова
24 февраля, 13:10
Впервые добавлять активированный уголь в выпечку начали в Италии. Для этой фокаччи можно взять итальянские травы, вяленые томаты, сушеный розмарин

Продолжаем знакомиться с трендовым хлебом, который легко и просто испечь в домашних условиях.

О нежном молочном хоккайдо из Японии мы писали, этот рецепт итальянский, его нашли на сайте Мaverickbaking.com.

Угольная фокачча / Фото: instagram.com/emelernalbant

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И именно итальянцы стали первыми добавлять в выпечку активированный уголь, что придает ей насыщенный черный цвет.

Для этой фокаччи можно использовать итальянские травы, вяленые помидоры.

Угольная фокачча

Угольная фокачча / Фото: maverickbaking.com

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Ингредиенты:

  • 500 г муки;
  • 10 г соли;
  • 1 ст. л. активированного угля;
  • 7 г сухих дрожжей;
  • 400 мл теплой воды;
  • 50 мл оливкового масла;
  • розмарин, морская соль, черный перец – для посыпки.

Здесь читайте о шерстяном хлебе, который стал хитом в YouTube.

Как приготовить:

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  1. В муку всыпьте соль, угольный порошок и дрожжи, перемешайте.
  2. Добавьте воду и оливковое масло и хорошо перемешайте, пока у вас не получится достаточно однородное, влажное тесто.
  3. Накройте миску пищевой пленкой или полотенцем и оставьте в теплом месте или при комнатной температуре на 1 час.
  4. Смазанными оливковым маслом рукой обомните тесто несколько раз. Накройте пленкой и оставьте ее еще на 1 час. Через это время тесто увеличится вдвое.
  5. Смажьте маслом большой противень и выложите на него тесто. Сформируйте фокаччу.
  6. Оставьте подниматься еще на 1 час и разогрейте духовку до 200 градусов.
  7. Пальцами сделайте отверстия, полейте оливковым маслом, посыпьте солью, розмарином и черным перцем.
  8. Выпекайте 25 минут. Дайте хлебу полностью остыть на противне или в форме.