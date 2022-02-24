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Вугільна фокача – простий рецепт незвичайного та смачного домашнього хліба

Ірина Маслова
24 лютого, 13:10
Уперше додавати активоване вугілля у випічку почали в Італії. Для цієї фокачі можна взяти італійські трави, в'ялені томати, сушений розмарин

Продовжуємо знайомитися з трендовим хлібом, який легко і просто спекти в домашніх умовах.

Про ніжний молочний хокайдо з Японії ми писали, цей рецепт італійський, його знайшли на сайті Мaverickbaking.com.

Вугільна фокача / Фото: instagram.com/emelernalbant

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І саме італійці стали першими додавати у випічку активоване вугілля, що надає їй насичений чорний колір.

Для цієї фокачі можна використовувати італійські трави, в'ялені помідори.

Вугільна фокача

Вугільна фокача / Фото: maverickbaking.com

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Інгредієнти:

  • 500 г борошна;
  • 10 г солі;
  • 1 ст. л. активованого вугілля;
  • 7 г сухих дріжджів;
  • 400 мл теплої води;
  • 50 мл оливкової олії;
  • розмарин, морська сіль, чорний перець – для посипання.

Тут читайте про вовняний хліб, який став хітом у YouTube.

Як приготувати:

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  1. У борошно всипте сіль, вугільний порошок та дріжджі, перемішайте.
  2. Додайте воду та оливкову олію та добре перемішайте, доки у вас не вийде достатньо однорідне, вологе тісто.
  3. Накрийте миску харчовою плівкою або рушником і залиште в теплому місці або за кімнатної температури на 1 годину.
  4. Змащеною оливковою олією рукою треба обім'яти тісто кілька разів. Накрийте плівкою та залиште її ще на 1 годину. За цей час тісто збільшиться вдвічі.
  5. Змастіть олією велике деко і викладіть на нього тісто. Сформуйте фокачу.
  6. Залиште підніматися ще на 1 годину та розігрійте духовку до 200 градусів.
  7. Пальцями зробіть отвори, полийте оливковою олією, посипте сіллю, розмарином та чорним перцем.
  8. Випікайте 25 хвилин. Дайте хлібу повністю охолонути на деку або у формі.