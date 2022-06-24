Украинский ужин за 30 минут – рецепт картофельных кныглей из Коломыи (видео)

Если засыпанную капусту со шкварками когда-то давно готовили на свадьбы и другие важные мероприятия, то картофельные кныгли – были отличным и недорогим ужином.

Рецепт пришел из Коломыи. Готовятся из сырого и отварного, что важно, в мундирах картофеля.

Как приготовить картофельные кныгли

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Сырой картофель после того, как натрется, процедите, чтобы избавиться от лишнего крахмала. Тесто должно получиться чуть гуще, чем на оладьи.

Nataliya Mashika предлагает подавать кныгли с жаренными грибами или салом.

Кныгли с луковой зажаркой

Кныгли с луковой зажаркой

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Ингредиенты:

картофель – 8 шт. ( 4 сваренных в мундирах, 4 сырых);

яйцо;

крахмал – 4-5 ст. л.;

соль.

Для зажарки:

лук – 1 шт.;

растительное масло;

паприка – 1-2 ч. л.;

сметана.

Для варки:

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2 ст. л. крахмала;

100 мл холодной волы;

соль.

Как приготовить:

Сырой картофель натереть на мелкой терке. Откинуть на сито, чтобы убрать лишний сок. Натереть вареный картофель, соединить с сырым и вбить яйцо. Добавить 3-4 ст. л. крахмала, посолить и перемешать. Добавить остальной крахмал, перемешать. Чтобы кныгли не слипались, 3 ст. л. крахмала развести в воде. Закипятить воду, посолить, вылить крахмальную смесь и быстро перемешать. Смоченными водой руками сформировать кныгли, немного сплюснув. Варить до готовности. Вынимать из воды, когда они всплывут. Тем временам обжарить лук, нарезанный полукольцами, на растительном масле. Добавить сладкую паприку и сметану, перемешать. Добавить кныгли, обжарить 5 минут.

Как готовит кныгли автор рецепт – смотрите ниже.

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