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Уютный картофельный гуляш – как его готовят в Словении и Хорватии

Ирина Маслова
26 февраля, 14:20
Сначала нужно приготовить овощной бульон, затем в него попадет картофель. Он не должен сильно развариться. По желанию к гуляшу можно добавить обжаренные шпикачки

Мы привыкли, что если гуляш, то это с мясом, паприкой и иногда с добавлением квашеной капусты. Бывают гуляши без мяса, исключительно овощными, где главная роль предоставлена картофелю.

Но паприка здесь тоже будет, сладкая и копченая. Она придаст легкий аромат дымка.

Картофельный гуляш / Фото: jernejkitchen.com

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Гуляш может быть полностью овощным, а может с колбасками. В Чехии, например, добавляют обжаренные шпикачки. Подавайте со свежей зеленью и ложкой сметаны.

Рецепт с сайта Jernejkitchen.com.

Картофельный гуляш

Картофельный гуляш / Фото: jernejkitchen.com

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Ингредиенты:

  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • по 1 шт. лук, морковь;
  • 2 зубчики чеснока;
  • 1 ст. л. сладкой паприки;
  • 1/2 ч. л. копченой паприки;
  • 1 ст. л. томатной пасты;
  • 2 шт. лавровый лист;
  • 700 г картофель;
  • соль, черный перец.

Здесь узнаете, как сделать сытную берлинскую запеканку хоппель поппель. Картофель для нее тоже нужен.

Как приготовить:

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  1. В кастрюлю с водой добавьте оливковое масло, нарезанный кубиками лук и нарезанную кубиками морковь. Готовьте около 5 минут, периодически помешивая, чтобы овощи стали мягкими.
  2. Добавьте измельченный чеснок, паприку и черный перец. Перемешайте, добавьте лавровый лист и томатную пасту. Готовьте около минуты.
  3. Картофель нарежьте одинаковыми ломтиками. Добавьте к овощному бульону и готовьте без крышки около 30 минут или пока картофель не станет мягким. Приправьте по вкусу солью и перцем.
  4. Когда гуляш будет готов, снимите с огня и накройте крышкой. Дайте настояться около 5 минут.