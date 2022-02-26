Уютный картофельный гуляш – как его готовят в Словении и Хорватии

Мы привыкли, что если гуляш, то это с мясом, паприкой и иногда с добавлением квашеной капусты. Бывают гуляши без мяса, исключительно овощными, где главная роль предоставлена картофелю.

Но паприка здесь тоже будет, сладкая и копченая. Она придаст легкий аромат дымка.

Картофельный гуляш / Фото: jernejkitchen.com

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Гуляш может быть полностью овощным, а может с колбасками. В Чехии, например, добавляют обжаренные шпикачки. Подавайте со свежей зеленью и ложкой сметаны.

Рецепт с сайта Jernejkitchen.com.

Картофельный гуляш

Картофельный гуляш / Фото: jernejkitchen.com

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Ингредиенты:

2 ст. л. оливкового масла;

по 1 шт. лук, морковь;

2 зубчики чеснока;

1 ст. л. сладкой паприки;

1/2 ч. л. копченой паприки;

1 ст. л. томатной пасты;

2 шт. лавровый лист;

700 г картофель;

соль, черный перец.

Здесь узнаете, как сделать сытную берлинскую запеканку хоппель поппель. Картофель для нее тоже нужен.

Как приготовить:

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