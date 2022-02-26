Уютный картофельный гуляш – как его готовят в Словении и Хорватии

Мы привыкли, что если гуляш, то это с мясом, паприкой и иногда с добавлением квашеной капусты. Бывают гуляши без мяса, исключительно овощными, где главная роль предоставлена картофелю.
Но паприка здесь тоже будет, сладкая и копченая. Она придаст легкий аромат дымка.
Картофельный гуляш / Фото: jernejkitchen.com
Гуляш может быть полностью овощным, а может с колбасками. В Чехии, например, добавляют обжаренные шпикачки. Подавайте со свежей зеленью и ложкой сметаны.
Рецепт с сайта Jernejkitchen.com.
Картофельный гуляш
Картофельный гуляш / Фото: jernejkitchen.com
Ингредиенты:
- 2 ст. л. оливкового масла;
- по 1 шт. лук, морковь;
- 2 зубчики чеснока;
- 1 ст. л. сладкой паприки;
- 1/2 ч. л. копченой паприки;
- 1 ст. л. томатной пасты;
- 2 шт. лавровый лист;
- 700 г картофель;
- соль, черный перец.
Здесь узнаете, как сделать сытную берлинскую запеканку хоппель поппель. Картофель для нее тоже нужен.
Как приготовить:
- В кастрюлю с водой добавьте оливковое масло, нарезанный кубиками лук и нарезанную кубиками морковь. Готовьте около 5 минут, периодически помешивая, чтобы овощи стали мягкими.
- Добавьте измельченный чеснок, паприку и черный перец. Перемешайте, добавьте лавровый лист и томатную пасту. Готовьте около минуты.
- Картофель нарежьте одинаковыми ломтиками. Добавьте к овощному бульону и готовьте без крышки около 30 минут или пока картофель не станет мягким. Приправьте по вкусу солью и перцем.
- Когда гуляш будет готов, снимите с огня и накройте крышкой. Дайте настояться около 5 минут.