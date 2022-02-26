Затишний картопляний гуляш – як його готують у Словенії та Хорватії

Ми звикли, якщо гуляш, то це з м'ясом, паприкою та іноді з додаванням квашеної капусти. Бувають гуляші без м'яса, виключно овочевими, де головну роль надано картоплі.
Але паприка тут теж буде, солодка та копчена. Вона додасть легкого аромату диму.
Картопляний гуляш / Фото: jernejkitchen.com
Гуляш може бути повністю овочевим, а може з ковбасками. У Чехії, наприклад, додають обсмажені шпикачки. Подавайте зі свіжою зеленню та ложкою сметани.
Рецепт із сайту Jernejkitchen.com.
Картопляний гуляш
Картопляний гуляш / Фото: jernejkitchen.com
Інгредієнти:
- 2 ст. л. оливкової олії;
- по 1 шт. цибуля, морква;
- 2 зубчики часнику;
- 1 ст. л. солодкої паприки;
- 1/2 ч. л. копченої паприки;
- 1 ст. л. томатної пасти;
- 2 шт. лаврове листя;
- 700 г картопля;
- сіль, чорний перець.
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Як приготувати:
- У каструлю з водою додайте оливкову олію, нарізану кубиками цибулю та нарізану кубиками моркву. Готуйте близько 5 хвилин, періодично помішуючи, щоб овочі стали м'якими.
- Додайте подрібнений часник, паприку та чорний перець. Перемішайте, додайте лаврове листя та томатну пасту. Готуйте близько хвилини.
- Картоплю наріжте однаковими скибочками. Додайте до овочевого бульйону і готуйте без кришки близько 30 хвилин або доки картопля не стане м'якою. Приправте за смаком сіллю та перцем.
- Коли гуляш буде готовий, зніміть з вогню та накрийте кришкою. Дайте настоятись близько 5 хвилин.