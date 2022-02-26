Затишний картопляний гуляш – як його готують у Словенії та Хорватії

Ми звикли, якщо гуляш, то це з м'ясом, паприкою та іноді з додаванням квашеної капусти. Бувають гуляші без м'яса, виключно овочевими, де головну роль надано картоплі.

Але паприка тут теж буде, солодка та копчена. Вона додасть легкого аромату диму.

Картопляний гуляш / Фото: jernejkitchen.com

Реклама

Гуляш може бути повністю овочевим, а може з ковбасками. У Чехії, наприклад, додають обсмажені шпикачки. Подавайте зі свіжою зеленню та ложкою сметани.

Рецепт із сайту Jernejkitchen.com.

Картопляний гуляш

Картопляний гуляш / Фото: jernejkitchen.com

Реклама

Інгредієнти:

2 ст. л. оливкової олії;

по 1 шт. цибуля, морква;

2 зубчики часнику;

1 ст. л. солодкої паприки;

1/2 ч. л. копченої паприки;

1 ст. л. томатної пасти;

2 шт. лаврове листя;

700 г картопля;

сіль, чорний перець.

Тут дізнаєтеся, як зробити ситну берлінську запіканку хопель попель. Картопля для неї теж потрібна.

Як приготувати:

Реклама