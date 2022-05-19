Узбекский суп мастава, или жидкий плов – рецепт наваристого ужина

Ароматный и сытный суп мастава не зря называют жидким пловом, по ингредиентам они практически похожи. Но лучше не называть маставу так, если вы окажетесь в Средней Азии.

Для узбеков – это любимое отдельное блюдо, а рецептов его очень много. Ниже – классический. Для него нужны болгарский перец, помидор и томатная паста. Из специй очень важно добавить зиру.

Как приготовить узбекскую маставу

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На сайте zira.uz предлагают отварить рис отдельно и разложить его по тарелкам во время подачи.

Узбекский суп мастава

Узбекский суп мастава

Ингредиенты на три литра:

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300 г мяса;

1 луковица;

1 морковь;

1 красный болгарский перец;

1-2 помидора;

1 ст. л. томатной пасты;

2 картофелины;

200 г круглозернового риса;

соль, зира, перец – по вкусу;

по 1 лавровый лист, зубчик чеснока.

Как приготовить:

Мясо нарезать на небольшие кусочки и обжарить в кастрюле с толстым дном до образования румяной корочки. Лук, морковь, болгарский перец нарезать кубиками и добавить к мясу. Обжарить на среднем огне 5 минут и добавить мелконарезанный помидор, томатную пасту и чеснок. Тушить 5-7 минут. Обжаренное мясо и овощи залить кипящей водой и варить после закипания 10-15 минут. Посолить, добавить нарезанный кубиками картофель и промытый рис. Варить до готовности 15 минут. За 5 минут до готовности добавить специи – зиру, черный перец.

Рецепт быстрого супа "Обжорка", он тоже подойдет к обеду и ужину, найдете в этом материале.