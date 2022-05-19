Узбекский суп мастава, или жидкий плов – рецепт наваристого ужина

Ароматный и сытный суп мастава не зря называют жидким пловом, по ингредиентам они практически похожи. Но лучше не называть маставу так, если вы окажетесь в Средней Азии.
Для узбеков – это любимое отдельное блюдо, а рецептов его очень много. Ниже – классический. Для него нужны болгарский перец, помидор и томатная паста. Из специй очень важно добавить зиру.
Как приготовить узбекскую маставу
На сайте zira.uz предлагают отварить рис отдельно и разложить его по тарелкам во время подачи.
Узбекский суп мастава
Узбекский суп мастава
Ингредиенты на три литра:
- 300 г мяса;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 1 красный болгарский перец;
- 1-2 помидора;
- 1 ст. л. томатной пасты;
- 2 картофелины;
- 200 г круглозернового риса;
- соль, зира, перец – по вкусу;
- по 1 лавровый лист, зубчик чеснока.
Как приготовить:
- Мясо нарезать на небольшие кусочки и обжарить в кастрюле с толстым дном до образования румяной корочки.
- Лук, морковь, болгарский перец нарезать кубиками и добавить к мясу. Обжарить на среднем огне 5 минут и добавить мелконарезанный помидор, томатную пасту и чеснок. Тушить 5-7 минут.
- Обжаренное мясо и овощи залить кипящей водой и варить после закипания 10-15 минут. Посолить, добавить нарезанный кубиками картофель и промытый рис. Варить до готовности 15 минут.
- За 5 минут до готовности добавить специи – зиру, черный перец.
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