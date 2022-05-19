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Узбекский суп мастава, или жидкий плов – рецепт наваристого ужина

Ирина Маслова
19 мая, 17:18
Обычно его готовят с бараниной, но можно использовать говядину. Чтобы рис не розварился, желательно готовить его отдельно

Ароматный и сытный суп мастава не зря называют жидким пловом, по ингредиентам они практически похожи. Но лучше не называть маставу так, если вы окажетесь в Средней Азии.

Для узбеков – это любимое отдельное блюдо, а рецептов его очень много. Ниже – классический. Для него нужны болгарский перец, помидор и томатная паста. Из специй очень важно добавить зиру.

Как приготовить узбекскую маставу

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На сайте zira.uz предлагают отварить рис отдельно и разложить его по тарелкам во время подачи.

Узбекский суп мастава

Узбекский суп мастава

Ингредиенты на три литра:

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  • 300 г мяса;
  • 1 луковица;
  • 1 морковь;
  • 1 красный болгарский перец;
  • 1-2 помидора;
  • 1 ст. л. томатной пасты;
  • 2 картофелины;
  • 200 г круглозернового риса;
  • соль, зира, перец – по вкусу;
  • по 1 лавровый лист, зубчик чеснока.

Как приготовить:

  1. Мясо нарезать на небольшие кусочки и обжарить в кастрюле с толстым дном до образования румяной корочки.
  2. Лук, морковь, болгарский перец нарезать кубиками и добавить к мясу. Обжарить на среднем огне 5 минут и добавить мелконарезанный помидор, томатную пасту и чеснок. Тушить 5-7 минут.
  3. Обжаренное мясо и овощи залить кипящей водой и варить после закипания 10-15 минут. Посолить, добавить нарезанный кубиками картофель и промытый рис. Варить до готовности 15 минут.
  4. За 5 минут до готовности добавить специи – зиру, черный перец.

Рецепт быстрого супа "Обжорка", он тоже подойдет к обеду и ужину, найдете в этом материале.