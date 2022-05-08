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Простой и быстрый суп "Рыжик" – цвет обеспечит обжаренная вермишель

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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8 мая, 17:26
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Суп варится на куриных ножках, у которых предварительно нужно снять кожицу. Лучше всего, если вермишель будет максимально тонкой
Куриный суп с вермишелью
Куриный суп с вермишелью / Фото: Depositphotos

Если хочется на обед-ужин что-нибудь горячее и легкое, то готовится или максимально диетический боннский, или куриный суп.

Важно, что рецепт от Ольга Матвей еще и очень бюджетный. Используются куриные ножки, фудблогер предлагает 8-9 штук на шесть литров воды.

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Никакая зажарка не понадобится. Луковица и морковь сварятся с бульоном, потом морковь нарежьте тонкой соломкой.

Что касается вермишели, то ее лучше брать максимально тонкую. Она быстрее обжарится до золотистого цвета.

Простой куриный суп

Быстрый куриный суп
Быстрый куриный суп / Фото: Unsplash

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Ингредиенты на 6 литров воды:

  • куриные ножки – 8-9 шт.;
  • картофель – 2 шт.;
  • лук, морковь – по 1 шт.;
  • сельдерей – 1 ломтик;
  • лавровый лист, перец горошком, сушенная зелень, соль;
  • вермишель – 120 г.

Быстрый суп с консервированной кукурузой можно сварить на мясном или овощном бульоне, как это сделать – смотрите здесь.

Способ приготовления:

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  1. У ножек снят кожицу. В кастрюлю выложить сельдерей, очищенную морковь и лук, все специи и лавровый лист. Добавить ножки, варить до готовности. В процессе варки снять пену. Варить 20 минут.
  2. Картофель нарезать. Достать все овощи и процедить бульон. Добавьте соль, если нужно.
  3. Отделить мясо от костей, морковь нарезать тонкой соломкой.
  4. Убрать пену после картофеля, добавить мясо и морковь. Всыпать сухую зелень.
  5. Вермишель обжарить на сухой сковороде до равномерного золотистого цвета.
  6. Добавить в суп вермишель, когда картофель будет практически готовым. Варить до готовности.
  7. Подавать с зеленью.

Все подробности супа "Рыжик" – в видео.

Рецепт вкусного и наваристого супа "Обжорка" с фаршем найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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