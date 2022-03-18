Ужин в одной сковороде – нужны фарш, картофель и немного капусты

Этот ужин не назовешь легким, как, к примеру, из гречки с овощами. Ним можно накормить большую семью, причем времени вы потратите максимум 40 минут.
К пассерованным луку и моркови нужно добавить картофель и капусту, между ними выложить котлеты.
Ужин в одной сковороде / Фото: Цветкова Наталья
Ужин в одной сковороде
Ингредиенты:
- фарш – 600 г;
- картофель – 6-7 шт;
- рис – 50 г;
- капуста – 1/4 кочана;
- яйцо – 1 шт,
- соль, перец, перец горошком, кориандр, лавровый лист;
- лук – 2 шт.;
- томатная паста – 4-5 ст. л.;
- чеснок – 2 зуб.
Здесь узнаете, как сделать практически моментальный и вкусный ужин из макарон и тушенки.
Как приготовить:
- В фарш добавить нарезанный чеснок, рис и специи, вбить яйцо. Перемешать. Хорошо отбить фарш и сформировать котлеты любой формы.
- Морковь крупно натереть, лук и картофель нарезать. Капусту нашинковать.
- Обжарить лук с морковь, добавить томатную пасту и специи. Готовить несколько минут.
- Отправить в сковороду слоями картофель, капусту, добавить специи. И залить кипятком, чтобы покрыть капусту.
- Выложить заготовки из фарша, вода должна покрывать их до середины. Довести до кипения.
- Накрыть крышкой, тушить на медленном огне 30-40 минут.