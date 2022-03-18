Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Ужин в одной сковороде – нужны фарш, картофель и немного капусты

18 марта, 17:45
Все ингредиенты укладываются слоями. Нижний слой – картофель с капустой. Котлеты или фрикадельки будут готовиться вместе с овощами

Этот ужин не назовешь легким, как, к примеру, из гречки с овощами. Ним можно накормить большую семью, причем времени вы потратите максимум 40 минут.

К пассерованным луку и моркови нужно добавить картофель и капусту, между ними выложить котлеты.

Ужин в одной сковороде / Фото: Цветкова Наталья

Реклама

Ужин в одной сковороде

Ингредиенты:

  • фарш – 600 г;
  • картофель – 6-7 шт;
  • рис – 50 г;
  • капуста – 1/4 кочана;
  • яйцо – 1 шт,
  • соль, перец, перец горошком, кориандр, лавровый лист;
  • лук – 2 шт.;
  • томатная паста – 4-5 ст. л.;
  • чеснок – 2 зуб.

Здесь узнаете, как сделать практически моментальный и вкусный ужин из макарон и тушенки.

Как приготовить:

Реклама
  1. В фарш добавить нарезанный чеснок, рис и специи, вбить яйцо. Перемешать. Хорошо отбить фарш и сформировать котлеты любой формы.
  2. Морковь крупно натереть, лук и картофель нарезать. Капусту нашинковать.
  3. Обжарить лук с морковь, добавить томатную пасту и специи. Готовить несколько минут.
  4. Отправить в сковороду слоями картофель, капусту, добавить специи. И залить кипятком, чтобы покрыть капусту.
  5. Выложить заготовки из фарша, вода должна покрывать их до середины. Довести до кипения.
  6. Накрыть крышкой, тушить на медленном огне 30-40 минут.