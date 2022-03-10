Ужин за 10 минут – нужны макароны, тушенка, лук и чеснок

10 марта, 18:40

Когда лук и чеснок слегка обжарятся, то при наличии туда же можно добавить тертую морковь. Если в тушенке много жидкости, то слейте ее, чтобы использовать потом