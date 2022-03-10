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Вечеря за 10 хвилин – потрібні макарони, тушенина, цибуля та часник

Ірина Маслова
10 березня, 18:40
Коли цибуля і часник злегка обсмажаться, то за наявності туди можна додати терту моркву. Якщо в тушенині багато рідини, то злийте її, щоб використати потім

Забігаючи наперед – як зробити швидку домашню тушенину з тривалим терміном зберігання – ми розповідали.

Для цієї вечері підійде будь-яка тушенина, тобто з будь-якого м'яса.

Макарони з тушениною / Фото: dashamalahova.com

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Поки макарони варяться, ви швидко приготуєте м'ясо.

Рецепт каналу Моя Dolce vita.

Макарони з тушениною

Макарони з тушениною / Фото: instagram.com/chronic_culinary

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Інгредієнти:

  • макарони – 500 г;
  • тушенина – 2 або 1 банки;
  • цибуля – 1 шт.;
  • часник – 4 зуб.;
  • олія, сіль, перець.

Тут дізнаєтеся рецепт ще однієї поживної та простої вечері – картоплі по-швейцарськи.

Як приготувати:

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  1. Поставити макарони варитися.
  2. Цибулю обсмажити до прозорості, додати подрібнений часник, злегка обсмажити. Висипати тушенину, готувати 2-3 хвилини.
  3. Злити воду з макаронів, перемішати з тушениною.