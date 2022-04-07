Ужин за 15 минут – приготовьте минтай, он получается со сливочным вкусом

Приготовить невероятно вкусно можно даже самую недорогую рыбу, минтай – не исключение.

После того, как вы разделаете рыбу на порционные куски, они должны быть не слишком крупными, добавьте специи и оставьте на несколько минут.

Минтай на ужин / Фото: instagram.com/anechka.chylikova/

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Пока рыба будет жариться, приготовьте гарнир. Это может быть рис или картофель.

Автор рецепта Калнина Наталья советует брать любую бюджетную рыбу.

Минтай с луком на ужин

Минтай с луком на ужин / Фото: Калнина Наталья

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Ингредиенты:

минтай – 3-4 шт.;

соль – 1 ч. л.;

черный перец – по вкусу;

лук – 2-3 шт.;

растительное масло – 4-5 ст. л.

Минтай можно сделать в сырно-сливочной заливке – подробности здесь.

Как приготовить:

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Рыбу помыть, нарезать на небольшие кусочки. Добавить специи и перемешать. Лук нарезать и обжарить на растительном масле до прозрачности. Добавить минтай, перемешать и томить под крышкой 10 минут. Перевернуть рыбу на другую сторону и жарить до готовности.

Подробней об этом рецепте смотрите в видео.