Ужин за 15 минут – приготовьте минтай, он получается со сливочным вкусом

Приготовить невероятно вкусно можно даже самую недорогую рыбу, минтай – не исключение.
После того, как вы разделаете рыбу на порционные куски, они должны быть не слишком крупными, добавьте специи и оставьте на несколько минут.
Минтай на ужин / Фото: instagram.com/anechka.chylikova/
Пока рыба будет жариться, приготовьте гарнир. Это может быть рис или картофель.
Автор рецепта Калнина Наталья советует брать любую бюджетную рыбу.
Минтай с луком на ужин
Минтай с луком на ужин / Фото: Калнина Наталья
Ингредиенты:
- минтай – 3-4 шт.;
- соль – 1 ч. л.;
- черный перец – по вкусу;
- лук – 2-3 шт.;
- растительное масло – 4-5 ст. л.
Минтай можно сделать в сырно-сливочной заливке – подробности здесь.
Как приготовить:
- Рыбу помыть, нарезать на небольшие кусочки. Добавить специи и перемешать.
- Лук нарезать и обжарить на растительном масле до прозрачности.
- Добавить минтай, перемешать и томить под крышкой 10 минут.
- Перевернуть рыбу на другую сторону и жарить до готовности.
Подробней об этом рецепте смотрите в видео.