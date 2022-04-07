Вечеря за 15 хвилин – приготуйте мінтай, він буде з вершковим смаком

Приготувати неймовірно смачно можна навіть недорогу рибу, мінтай – не виняток.
Після того, як ви обробите рибу на порційні шматки, вони мають бути не надто великими, додайте спеції та залиште на кілька хвилин.
Мінтай на вечерю / Фото: instagram.com/anechka.chylikova/
Поки риба смажиться, приготуйте гарнір. Це може бути рис або картопля.
Авторка рецепта Калніна Наталія радить брати будь-яку бюджетну рибу.
Мінтай з цибулею на вечерю
Мінтай з цибулею на вечерю / Фото: Калнина Наталья
Складові:
- мінтай – 3-4шт.;
- сіль – 1 ч. л.;
- чорний перець – за смаком;
- цибуля – 2-3шт.;
- олія – 4-5 ст. л.
Мінтай можна зробити у сирно-вершковій заливці – подробиці тут.
Як приготувати:
- Рибу помити, нарізати на невеликі шматочки. Додати спеції та перемішати.
- Цибулю нарізати й обсмажити на олії до прозорості.
- Додати мінтай, перемішати й томити під кришкою 10 хвилин.
- Перевернути рибу на інший бік і смажити до готовності.
Докладніше про цей рецепт дивіться у відео.