Вечеря за 15 хвилин – приготуйте мінтай, він буде з вершковим смаком

Приготувати неймовірно смачно можна навіть недорогу рибу, мінтай – не виняток.

Після того, як ви обробите рибу на порційні шматки, вони мають бути не надто великими, додайте спеції та залиште на кілька хвилин.

Мінтай на вечерю / Фото: instagram.com/anechka.chylikova/

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Поки риба смажиться, приготуйте гарнір. Це може бути рис або картопля.

Авторка рецепта Калніна Наталія радить брати будь-яку бюджетну рибу.

Мінтай з цибулею на вечерю

Мінтай з цибулею на вечерю / Фото: Калнина Наталья

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Складові:

мінтай – 3-4шт.;

сіль – 1 ч. л.;

чорний перець – за смаком;

цибуля – 2-3шт.;

олія – 4-5 ст. л.

Мінтай можна зробити у сирно-вершковій заливці – подробиці тут.

Як приготувати:

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Рибу помити, нарізати на невеликі шматочки. Додати спеції та перемішати. Цибулю нарізати й обсмажити на олії до прозорості. Додати мінтай, перемішати й томити під кришкою 10 хвилин. Перевернути рибу на інший бік і смажити до готовності.

Докладніше про цей рецепт дивіться у відео.