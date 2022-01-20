Ужин за 30 минут: рецепт дважды запеченного картофеля (видео)

Чтобы получить картофель на ужин, можно пойти множеством путей. Некоторые из них: приготовить его с фаршем под очень сырной корочкой или запечь с сыром в виде лодочек.

Последние должны пройти два этапа. Сначала побыть в микроволновке, затем, уже с сыром и сметаной, прийти до готовности в духовке.

Запеченный картофель на ужин / Фото: www.mashed.com

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В рецепте от Мashed.comпредлагают взять чеддер, если есть любой другой – тоже получится вкусно.

Дважды запеченный картофель с сыром

Ингредиенты на две персоны:

2 средние картофелины;

2 ст. л. сливочного масла, нарезанного кубиками и размягченного;

50 мл молока;

100 г тертого чеддера или другого твердого сыра;

100 г сметаны;

соль, перец, нарезанный зеленый лук.

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Как приготовить:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Картофель вымойте и обсушите, наколите вилкой со всех сторон. Поставьте в микроволновку на 10 минут. Разрежьте картофель вдоль, дайте остыть. Выньте картофель из кожуры, оставив немного возле кожуры. Растолченный картофель смешайте со сливочным маслом, молоком, сыром, сметаной, луком. Добавьте соль и перец. Выложите в форму для запекания и положите начинку. Начиненный картофель запекайте 10-15 минут. Украсьте зеленым луком и щепоткой черного перца.

Подробный процесс приготовления этого ужина смотрите в видео.