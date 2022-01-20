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Ужин за 30 минут: рецепт дважды запеченного картофеля (видео)

Ирина Маслова
20 января, 19:10
Сначала вымытый картофель готовится 10 минут в микроволновке. Затем пюре соединяется с молоком, сметаной и сыром и запекается в виде лодочек в течение 15 минут

Чтобы получить картофель на ужин, можно пойти множеством путей. Некоторые из них: приготовить его с фаршем под очень сырной корочкой или запечь с сыром в виде лодочек.

Последние должны пройти два этапа. Сначала побыть в микроволновке, затем, уже с сыром и сметаной, прийти до готовности в духовке.

Запеченный картофель на ужин / Фото: www.mashed.com

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В рецепте от Мashed.comпредлагают взять чеддер, если есть любой другой – тоже получится вкусно.

Дважды запеченный картофель с сыром

Ингредиенты на две персоны:

  • 2 средние картофелины;
  • 2 ст. л. сливочного масла, нарезанного кубиками и размягченного;
  • 50 мл молока;
  • 100 г тертого чеддера или другого твердого сыра;
  • 100 г сметаны;
  • соль, перец, нарезанный зеленый лук.

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Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Картофель вымойте и обсушите, наколите вилкой со всех сторон. Поставьте в микроволновку на 10 минут.
  2. Разрежьте картофель вдоль, дайте остыть. Выньте картофель из кожуры, оставив немного возле кожуры.
  3. Растолченный картофель смешайте со сливочным маслом, молоком, сыром, сметаной, луком. Добавьте соль и перец.
  4. Выложите в форму для запекания и положите начинку. Начиненный картофель запекайте 10-15 минут.
  5. Украсьте зеленым луком и щепоткой черного перца.

Подробный процесс приготовления этого ужина смотрите в видео.